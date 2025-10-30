卓榮泰視查文山掩埋場蒼蠅面前飛 議員、當地里長爭相吐苦水

行政院長卓榮泰由台中市長盧秀燕陪同，視查文山掩埋場覆蓋廚餘現況。（記者廖耀東攝）

行政院長卓榮泰下午視查文山掩埋場，由於豬隻禁餵廚餘10天期間，台中市原有多處掩埋場暫置駐留廚餘應變，民代發現掩埋場倒成「廚餘海」、「垃圾湖噁到爆」，民進黨台中市議員何文海向卓揆說：「全部都是霧天的，昨天（29日）才覆蓋的」；立委何欣純也說，台中市先前還有12場，昨天才來圍籬的，出場消毒都沒做。

文山掩埋場三期倒運掩埋熟廚餘，卓榮泰與台中市長盧秀燕今天下午2時抵達時土堆飄出惡臭，連卓榮泰在致詞時也遭蒼蠅襲擊，卓榮泰聽取台中市環保局大隊長蔡德一、環境部環境管理署長顏旭明簡報，10月23日起倒入585噸熟廚餘，以及覆土督導改善情形。

何文海向卓榮泰說，全部都是霧天的，昨天（29日）才覆蓋的，環保署來才開始覆土的，是中央來捉手捉腳（督導），臨時圍籬被罵才覆土的，先前一天倒50到60台垃圾車，便宜行事做給中央看，山豬、野狗及蒼蠅都會來吃。

卓榮泰握著當地當地文山里長何中信雙手說，以後你要當「監工」喔，要求廚餘符合法規；何中信訴苦說，一天接到上百通百姓抱怨電話，空氣實在太臭了，消毒覆蓋木屑才改善。

卓榮泰說，中央環境部要求環保局努力改善，跟過去髒亂不一樣，逐漸解封後，也是有廚餘進養豬場，要加強監測與即時通報，違規違法一定重罰，至於廚餘支持處理聯合蒸煮中心或更進步方式飼料化、達到資源再利用發電，這是未來的工作。

文山里長何中信（左）向行政院長卓榮泰訴苦。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市議員何文海說，全部都是霧天的，昨天（29日）才覆蓋的。（記者黃旭磊攝）

