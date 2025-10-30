為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟》豬農兒子2次說法反覆 中市府漏洞百出今第三次疫調

    2025/10/30 16:17 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市農業局副局長蔡勇勝表示，已經找過老農的兒子疫調過2次，今天會再去第三次，把疑點問清楚，就能確定。（記者蔡淑媛攝）

    台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，防疫與時間賽跑，但市府疫調說法卻一變再變，農業部組成疫調團隊協助台中，其中市府強調是豬農的說辭反覆不清，造成疫調困難，由於該豬場由80多歲老農與兒子共同經營，農業局表示，已經找過老農的兒子疫調過2次，今天會再去第三次，把疑點問清楚就能確定。

    對於案場疫調，從豬隻死亡時間、數量、發病、用藥，以及獸醫採檢、診斷幾乎是每天有不同說法，豬農與市府疫調說明又不同，多處疑點也引來外界撻伐，疫調漏洞百出，農業部昨天派出疫調團隊南下協助台中市府。

    農業局副局長蔡勇勝今天在非洲豬瘟前進應變所記者會指出，已經對豬場老農的兒子（主要經營者）進行2次疫調訪談，並沒有完整陳述。

    蔡勇勝說，今天已再派員前往疫調，請他釐清所有事項，包括之前陳述的落差，以及昨日中央應變中心提出疑點，包括廚餘蒸煮、仔豬購買、大豬拍賣流向等，都一次交代清楚。至於老農訪談疫調，老農則單純陳述兒子協助養豬。

