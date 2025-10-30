為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    假日到南投飆車恐列「告警名單」 警：擬於熱點路段裝測速照相

    2025/10/30 17:44 記者陳鳳麗／南投報導
    飆車族凌晨在竹山等地飆車發出巨響，警方已排定假日凌晨勤務攔檢取締。此為示意照。（記者陳鳳麗攝）

    飆車族凌晨在竹山等地飆車發出巨響，警方已排定假日凌晨勤務攔檢取締。此為示意照。（記者陳鳳麗攝）

    小心！南投縣竹山鎮假日深夜飆車噪音大到居民無法睡覺，警方已查出飆車發生在10日凌晨2時，確認有26輛車，皆納入縣警局監控平台「告警名單」，若再度進入南投縣，警方將即時掌握並取締，另警方也打算在飆車熱點路段設固定式測速照相設備，科技執法開罰。

    南投縣議員蔡孟娥今天在縣議會定期會質詢時指出，竹山地區假日凌晨經常有大批車輛集結狂飆，引擎聲巨大，居民根本無法入睡，要求警方取締並擬定具體改善的方法。縣警局長謝宗宏答復，警方成立專案小組經調沿線監視器，查出該飆車事件發生在10月10日凌晨2時許，確認進入飆車的有26輛車，這些車都納入警局監控平台「告警名單」，下次再進入縣轄內，警方就會即時掌握，予以攔截開罰。

    謝宗宏表示，警方已與縣府交管單位協調，將竹山鎮縣道147線閃光號誌改為全時紅綠燈，多了號誌管制，以降低飆車的風險。另竹山警方也會在假日的凌晨0時至4時排定防飆勤務，並採取快打圍捕以及機動巡邏。

    這些作為之外，現也計畫若經費允許，將會在飆車熱點路段設置固定式測速照相設備，用科技執法來取締飆速行徑。

    南投縣警局計劃在經費許可下，於飆車熱點設測速照相設備。此為測速照相設備示意照。（資料照）

    南投縣警局計劃在經費許可下，於飆車熱點設測速照相設備。此為測速照相設備示意照。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播