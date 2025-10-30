斥資4.6億打造都市森林水岸 台南竹溪整治最後一塊拼圖今動土

竹溪流經台南市區，未來水質更乾淨後，將成市民休閒的好處所。（南市府提供）

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午舉行開工動土典禮，完工後可將竹溪流域4萬7000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。市長黃偉哲期許工程順利如期完成，打造成為獨屬台南市的都市森林水岸。

今天動土典禮，由市長黃偉哲主持祝禱儀式，包括環境部政務次長葉俊宏、立委林俊憲、陳亭妃及市議員許至椿、林依婷、周麗津、李啟維、林美燕等多人出席。

黃偉哲表示，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6000萬元，其中環境部補助款佔63％，2億8980萬元，地方自付37％，1億7020萬元。工程預計500多天可以完工，未來除了讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手打造成為獨屬台南市的都市森林水岸。

水利局指出，第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯，打造出能夠提供民眾休閒遊憩的多功能場域，讓該處不僅是一個水質淨化場，更是台南市民未來的重要休閒基地。

竹溪一期水質淨化場於2020年完工並開始啟用，截流竹溪上游每日約4萬7000噸晴天污水，並將每日2萬2000噸處理後放流回竹溪河道，改善竹溪橋上游的水質，但仍有部分未經處理的污水直接排入竹溪橋下游，本工程將設置一座每日處理量2萬5000噸的水質淨化設施，以完善區域污水整治。

南市竹溪水質淨化場第二期工程開工動土，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。（南市府提供）

