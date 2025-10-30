台中市非洲豬瘟案場仍檢出2處陽性 應變中心：已協調化學兵會同專家清消

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）舉行第42次會議並對外說明，應變中心表示，該案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，因此已協調國防部的化學兵，會同專家學者到案場共同執行清消。（資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）舉行第42次會議並對外說明，應變中心表示，該案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，且這2處跟上次不同，因此已協調國防部的化學兵，會同專家學者到案場共同執行清消。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，該案場之前經過清潔消毒後，仍在公豬欄、電擊屠宰區檢出陽性，台中市政府又再度連日清潔消毒，又再經採檢。防檢署組長林念農表示，仍有2處檢出陽性，已協調國防部派遣化學兵，將再度執行清潔消毒。

農業部長陳駿季進一步說明，中市府經過2次清潔消毒後，案場仍檢出2處陽性，經檢視發現中市府的清消作業流程有需要更加強的地方，因病毒還在場內，各縣市也很擔心病毒擴散到其他地方，因此當下就決定請國防部化學兵協助，也獲得國防部同意，將請專家陪同執行，確保案場不會再檢出核酸陽性。

