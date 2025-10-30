為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中市非洲豬瘟案場仍檢出2處陽性 應變中心：已協調化學兵會同專家清消

    2025/10/30 15:57 記者楊媛婷／台北報導
    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）舉行第42次會議並對外說明，應變中心表示，該案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，因此已協調國防部的化學兵，會同專家學者到案場共同執行清消。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）舉行第42次會議並對外說明，應變中心表示，該案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，因此已協調國防部的化學兵，會同專家學者到案場共同執行清消。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）舉行第42次會議並對外說明，應變中心表示，該案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，且這2處跟上次不同，因此已協調國防部的化學兵，會同專家學者到案場共同執行清消。

    國內爆發首例非洲豬瘟疫情，該案場之前經過清潔消毒後，仍在公豬欄、電擊屠宰區檢出陽性，台中市政府又再度連日清潔消毒，又再經採檢。防檢署組長林念農表示，仍有2處檢出陽性，已協調國防部派遣化學兵，將再度執行清潔消毒。

    農業部長陳駿季進一步說明，中市府經過2次清潔消毒後，案場仍檢出2處陽性，經檢視發現中市府的清消作業流程有需要更加強的地方，因病毒還在場內，各縣市也很擔心病毒擴散到其他地方，因此當下就決定請國防部化學兵協助，也獲得國防部同意，將請專家陪同執行，確保案場不會再檢出核酸陽性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播