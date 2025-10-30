馬公市立幼兒園萬聖節快閃到公所 市長黃健忠分糖同樂

馬公市立幼兒園快閃馬公市公所，市長黃健忠與幼兒同樂。（馬公市公所提供）

萬聖節即將到來，馬公市公所今（30）日迎來一場童趣洋溢的快閃行動。馬公市立幼兒園園本部特別規劃「萬聖節快閃活動」，由幼童在老師陪同下盛裝打扮，提著南瓜提袋快閃走訪市公所，開心喊著「Trick or Treat！」討糖果。孩子們化身為小巫師、南瓜寶寶與俏皮小怪獸，活潑可愛的身影讓市公所充滿驚喜與笑聲。

黃健忠市長準備糖果迎接，並與員工們一同分送給孩子們。他笑著回應「給糖不搗蛋」，陪伴小朋友互動合影。黃市長表示，看到孩子們快樂地走進市公所，不僅讓同仁們的日常增添一份歡樂，也提醒大家教育的重要價值。他指出，萬聖節活動雖然只是短暫的遊戲，但能讓孩子學習勇敢表達、自信互動，並在分享過程中體驗合作與尊重，這正是教育最珍貴的力量。

黃健忠進一步說明，市公所將持續以多元方式支持在地校園與社區合作，讓孩子在日常生活中擁有更多體驗機會。教育不僅是學校的責任，更需要家庭與社會共同參與，透過這樣的活動，能凝聚社區情感，也讓公共空間充滿生命力。

此次快閃行動，為萬聖節提前揭開序幕，不僅讓孩子們留下難忘的回憶，也在公家單位市公所注入笑聲與溫馨氛圍，展現教育與市政攜手合作的美好畫面。

馬公市立幼兒園萬聖節快閃活動，前進馬公市公所。（馬公市公所提供）

