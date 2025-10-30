台南捷運綠線改自永華路二段出土 交通局：將儘速送中央審議

台南捷運綠線地下段西側出口原規劃於水萍塭公園，經評估後改為延伸至永華路二段。（南市交通局提供）

台南市議員林依婷、朱正軒今天總質詢，關心「捷運綠線路線規劃方案及可行性研究」進度。台南市交通局表示，綠線舊城區段已研擬地下化修正方案，原規劃於水萍塭公園附近出土，經評估後改為往西調整至永華與建平路口出土，後續將儘速完成可行性研究報告書，提送中央審議，加速綠線捷運推動。

南市交通局長王銘德表示，綠線地下段西側出口原規劃於水萍塭公園，經舉辦說明會，居民反映後，因永華路一段路幅確實較窄，現改為延伸至永華路二段。

南市交通局說明，新的地下出入口將設於中央分隔帶，不會減少車道數，僅永華三街口將調整為「右轉專用」，永華四街口增設限高設施。由於周邊道路網密集，替代動線完善，整體影響不大。此外，因地下化區間延長約1.9公里，總經費由原先約968億元調整為約1027億元，增加約6％。經費仍在可行範圍內，財務規劃健全。

交通局說，9月5日已召開里長座談會說明評估成果，並於10月28日辦理第5場地方說明會向鄉親報告新方案。後續將綜整歷次說明意見，納入規劃檢討，儘速完成可行性研究報告書，提送中央審議，加速推動捷運建設。

