澎湖合橫國小辦「海洋文化領航─藍色生命線」成果展 體現海洋價值

西嶼合橫國小今（30）日舉辦「海洋文化領航─藍色生命線」成果展，邀請家長與社區貴賓共襄盛舉，見證海子們這一年學習歷程與創作成果。活動「以創意與藝術為舟，乘著海洋文化之風」為主軸，串連學生在課程中的探索與實踐。

現場安排「澎湖褒歌演奏」揭開序幕，隨後進行「漂藝坊開幕參觀」、「藍色時光紀錄片首映」及「島嶼海洋教室」等內容，讓參與者看見海子們如何學習澎湖在地文化與自然智慧。此次展覽同時呈現學生將海廢再生為藝術作品的創意成果。

「漂藝坊」的作品皆出自孩子平時在課程中的手作創作，化廢為美，賦予漂流物新的生命與意義。另外學生也帶領家長體驗「抱礅」活動，分享石滬的結構、功能與時代演進，展現澎湖先民的生活智慧。活動中更邀請海洋專家冼宜樂以「聽，那珊瑚的事」為題，與孩子對話種植珊瑚的經驗，並帶領大家更進一步認識海洋生態與珊瑚保育的重要，讓家長與學生共同從文化與科學的角度理解「海」的價值。

從6月的「海之聲．無界」沙灘音樂會中融入褒歌文化，到「一家一舟－造舟工作坊」的團隊合作與「藍色紀錄片」的影像紀錄，孩子們在學習中一次次實踐創意、凝聚社群力量，也形塑出屬於澎湖的教育風景。

葉萬全校長表示，這次成果展不僅是課程的總結，讓大人也隨著海子們的學習步伐，重新梳理澎湖在地海洋文化的價值與意義。透過藝術創作與文化探究，海子們正用自己的方式傳承澎湖人的智慧與對海的情感。

