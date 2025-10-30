為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華將登場 交管措施看這裡

    2025/10/30 15:36 記者劉慶侯／台北報導
    「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華登場，活動周邊規劃交管措施。（記者劉慶侯翻攝）

    一年一度的「天母搞什麼鬼—萬聖節嘉年華」，將於10月31日至11月1日在天母運動公園及周邊商圈熱鬧登場。預計屆時將吸引大量人潮與車流湧入周邊商家，為維護活動順利進行與地區交通順暢，北市政府警察局士林分局已提前規劃各項交通疏導措施。

    北市警士林分局為因應活動期間的交通需求，特別規劃14名警力與4名義交人員投入現場疏導，於周邊中山北路、忠誠路、士東路及天母東路等重要路口安排交通疏導崗哨，同時依即時狀況彈性調整交通管制與分流措施。

    警方表示相關重點為：

    （一）分流與管制重點：
    在中山北路與忠誠路口增派警力實施交管，必要時將進行車輛分流往北疏導，並視情況限制車輛進入忠誠路二段，減少路段壅塞。

    （二）散場疏導重點：
    活動結束後，於忠誠路與士東路口加強交管，採人車分流並適時管制右轉車流，同時強化取締與驅離天母運動公園周邊的違規臨停車輛，確保散場順暢安全。

    士林分局表示，活動周邊雖有大葉高島屋及北市立教育大學停車場可供使用，但多為小型停車場，車位相當有限。建議市民朋友多加利用大眾運輸工具前往。

