為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東客家粄圓節11/8登場 體驗搓湯圓、聽民歌

    2025/10/30 15:20 記者廖雪茹／新竹報導
    「圓粒覺醒‧竹東超有料」新竹縣竹東客家粄圓節，11月8日將在竹東鎮戲曲公園登場。（資料照，竹東鎮公所提供）

    「圓粒覺醒‧竹東超有料」新竹縣竹東客家粄圓節，11月8日將在竹東鎮戲曲公園登場。（資料照，竹東鎮公所提供）

    「圓粒覺醒‧竹東超有料」新竹縣竹東客家粄圓節，11月8日將在竹東鎮戲曲公園登場，鎮公所除了邀請親子體驗搓湯圓，安排客庄美食手作和好食慢遊，當天捐紙本發票還可換領園遊券，更請來老牌民歌手王瑞瑜、于台煙以及年輕的客家歌手輪番演唱，歡迎鄉親一起同樂。

    竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮有完整的客家米食產業鏈，其中少不了可甜可鹹的湯圓，客家人稱為「粄圓」，而竹東粄圓更是新竹縣深具特色的客家美食。公所籌辦客家粄圓節推廣，今年規劃現場報名的千人搓湯圓活動，上、下午各5梯次，讓民眾體驗親手搓出紅白小湯圓，再帶回家煮食品嚐。

    8日上午9點起的客家藝文表演，除二重國小國樂團、二重社區花鼓團、上瑞社區舞蹈班的演出，還邀請新一代客家歌手陳瑋儒、黃稚嘉、何芸娜、曾仲瑋、劉慧卿，民歌手王瑞瑜、于台煙，以及吉地樂團、星期二樂團、Svin舞團等表演。

    今年還特別安排4場次的客庄美學手作，有藍染、香氣包、粄圓磁鐵及客家粄食熱縮片；上午9點45分的好食慢遊，邀請知名客庄導覽員池力奇帶來1個小時的竹東導覽。兩活動都是11月3日中午12點開放線上報名。

    此外，捐出今年9-10月或11-12月紙本發票1張，可兌換面額50元的園遊券1張，限量1000張；也可排隊換領客家米食兌換券1張，免費享用粄條、湯圓，各限量500份。當天也安排趣味賽、快問快答等遊戲，以及客家農創市集。報名詳情請關注臉書粉專「竹東鎮公所」、「竹東好好玩」。

    「圓粒覺醒‧竹東超有料」新竹縣竹東客家粄圓節，11月8日將在竹東鎮戲曲公園登場。（竹東鎮公所提供）

    「圓粒覺醒‧竹東超有料」新竹縣竹東客家粄圓節，11月8日將在竹東鎮戲曲公園登場。（竹東鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播