竹東客家粄圓節11/8登場 體驗搓湯圓、聽民歌

「圓粒覺醒‧竹東超有料」新竹縣竹東客家粄圓節，11月8日將在竹東鎮戲曲公園登場，鎮公所除了邀請親子體驗搓湯圓，安排客庄美食手作和好食慢遊，當天捐紙本發票還可換領園遊券，更請來老牌民歌手王瑞瑜、于台煙以及年輕的客家歌手輪番演唱，歡迎鄉親一起同樂。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮有完整的客家米食產業鏈，其中少不了可甜可鹹的湯圓，客家人稱為「粄圓」，而竹東粄圓更是新竹縣深具特色的客家美食。公所籌辦客家粄圓節推廣，今年規劃現場報名的千人搓湯圓活動，上、下午各5梯次，讓民眾體驗親手搓出紅白小湯圓，再帶回家煮食品嚐。

8日上午9點起的客家藝文表演，除二重國小國樂團、二重社區花鼓團、上瑞社區舞蹈班的演出，還邀請新一代客家歌手陳瑋儒、黃稚嘉、何芸娜、曾仲瑋、劉慧卿，民歌手王瑞瑜、于台煙，以及吉地樂團、星期二樂團、Svin舞團等表演。

今年還特別安排4場次的客庄美學手作，有藍染、香氣包、粄圓磁鐵及客家粄食熱縮片；上午9點45分的好食慢遊，邀請知名客庄導覽員池力奇帶來1個小時的竹東導覽。兩活動都是11月3日中午12點開放線上報名。

此外，捐出今年9-10月或11-12月紙本發票1張，可兌換面額50元的園遊券1張，限量1000張；也可排隊換領客家米食兌換券1張，免費享用粄條、湯圓，各限量500份。當天也安排趣味賽、快問快答等遊戲，以及客家農創市集。報名詳情請關注臉書粉專「竹東鎮公所」、「竹東好好玩」。

