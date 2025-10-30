總統盃3x3籃球賽 凱道、重慶南路10/31~11/2交管

總統盃全民運動賽事-3x3籃球賽， 凱道、重慶南路10/31~11/2交管（記者劉慶侯翻攝）

2025總統盃全民運動賽事-3x3籃球賽，將於10月31日10時起至11月2日24時止，在總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路等路段舉行，北市警中正一分局屆時規劃交通疏導管制措施。

警方表示，相關車輛管制時段及範圍如下：

一、第一階段：（場地布置及復原）

114年10月31日（週五）10時起至11月2日（週日）24時止管制如下：

（一）凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向。

（二）懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道（均不含）】管制北往南。

二、第二階段：（活動階段-彈性擴大管制）

11月1日（週六）16時45分至18時。

11月2日（週日）15時30分至18時30分

（一）重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

（二）重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

