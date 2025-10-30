「台灣LV」紅到海外！旅台作家揭日本長輩愛不釋手5大原因

茄芷袋被譽為「台灣LV」，不僅CP值高，還輕巧耐用，深受國內外民眾喜愛。（資料照）

台灣伴手禮種類多元，經典必買包括鳳梨酥、牛軋糖、茄芷袋及特色悠遊卡等。旅台日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生近日透露，他寄送台灣茄芷袋回日本後，竟深得日本長輩喜愛，並分析「台灣LV」深受歡迎的原因。

下坂泰生28日在臉書粉專「日本人的歐吉桑」分享，他將「台灣LV」茄芷袋送給日本父母，他們竟開心到拿著袋子合影留念。他撰文分享茄芷袋受歡迎的五大理由：重量輕、耐用、通風性佳、防水可清洗、配色懷舊又平價，完全打中日本長輩的生活習慣與美感偏好。

下坂泰生指出，日本老年人不像台灣人習慣騎機車，日常採買多靠徒步或搭車，因此輕巧好提的袋子更受青睞；再加上日本梅雨季漫長，網狀透氣與防水功能成為實用優勢。而茄芷袋的復古紅藍綠配色，也讓不少人聯想到大正至昭和初期的懷舊時代感；此外，它樸實的外觀與低價形象，正符合日本老一輩討厭「又貴又高調」的性格。

貼文曝光後吸引1.3萬人按讚，許多網友留言表示共鳴，「連星巴克都有特製的款式和顏色，前陣子日本友人來訪，她們狂買不少」、「小時候看著奶奶拿都覺得很俗氣，有陣子台灣還流行迷你版的」、「我買伴手禮用這個裝，結果包包被大讚，而且男生女生都很愛」、「下次我去日本玩，一定要把這個包包帶出門」、「前年帶好幾個送給奧地利友人，擺在他們家看起來毫不違和，很可愛，今年七月去金澤也看到有路人提喔」。

