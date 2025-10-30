華航直飛美國鳳凰城將在12/3開航，以A350執飛。（記者吳亮儀攝）

華航直飛美國鳳凰城航線將在12月3日啟航，是台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。華航今天（30日）宣布，聯手Sony送好禮，12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的「全艙等」旅客，每班將抽出三名幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。

華航開航鳳凰城，2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得LinkBuds Fit真無線降噪耳機。

此外，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人都可獲贈高解析音質降噪耳機。而ITF台北國際旅展即將在11月7日登場，購買華航直飛鳳凰城機票最低只要1萬9440元起。

另外，華航表示，11月中旬華航將攜手Sony，把BRAVIA影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。

華航直飛美國鳳凰城12/3啟航，全艙等每班抽3旅客送高級降噪耳機。（華航提供）

