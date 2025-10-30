為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    華航直飛美國鳳凰城12/3啟航 全艙等每班抽3旅客送高級降噪耳機

    2025/10/30 15:13 記者吳亮儀／台北報導
    華航直飛美國鳳凰城將在12/3開航，以A350執飛。（記者吳亮儀攝）

    華航直飛美國鳳凰城將在12/3開航，以A350執飛。（記者吳亮儀攝）

    華航直飛美國鳳凰城航線將在12月3日啟航，是台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。華航今天（30日）宣布，聯手Sony送好禮，12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的「全艙等」旅客，每班將抽出三名幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。

    華航開航鳳凰城，2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得LinkBuds Fit真無線降噪耳機。

    此外，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人都可獲贈高解析音質降噪耳機。而ITF台北國際旅展即將在11月7日登場，購買華航直飛鳳凰城機票最低只要1萬9440元起。

    另外，華航表示，11月中旬華航將攜手Sony，把BRAVIA影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。

    華航直飛美國鳳凰城12/3啟航，全艙等每班抽3旅客送高級降噪耳機。（華航提供）

    華航直飛美國鳳凰城12/3啟航，全艙等每班抽3旅客送高級降噪耳機。（華航提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播