新竹縣廚餘處理廠廚餘量爆炸 今宣布暫停收運家戶廚餘

非洲豬瘟爆發後，禁用廚餘餵豬，新竹縣廚餘處理廠每日進廠量爆增，縣府宣布今起全面暫停收運家戶廚餘。 （新竹縣政府環保局提供）

非洲豬瘟爆發後，禁用廚餘餵豬，新竹縣廚餘處理廠每日進廠量爆增，縣府環保局今天宣布，今起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，清潔隊全面暫停收運家戶廚餘，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。

環保局表示，基於防疫優先考量，連日來積極透過廚餘蒸煮申報系統，以視訊方式線上稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘。而新竹縣自中央公告廚餘禁止餵飼豬隻以來，列管事業以外廚餘由清潔隊清運集中後，統一送至環保局廚餘處理廠以黑水虻方式再利用。

竹縣廚餘處理廠原本每日僅收受約10噸廚餘，疫情爆發後，目前每日進廠廚餘倍增至50到60噸，為原設計處理量每日20噸的3倍，未能及時處理的廚餘及脫水後濾液暫置空間不足，因此自今天開始到廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運。

環保局長蕭宏杰表示，正積極持續提升廚餘處理再利用產能，包括增加黑水虻數量、採購廚餘空桶等，後續政策將視情形滾動式調整，也呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少，並嚴格執行廚餘瀝乾水，加強從廚餘源頭減量。

廚餘送至新竹縣廚餘處理廠，以黑水虻方式再利用。（新竹縣政府環保局提供）

