丹娜絲颱風擾高普考 考選部推精進應變措施

今年高普考遇丹娜絲颱風來襲，部分考區所在縣市停止上班上課，導致當地考區無法正常舉行考試，考選部今（30）日於考試院會報告「今（2025）年公務人員高普考試因應丹娜絲颱風應變措施」，提出國家考試應對颱風等天然災害之精進方向，包括布建各考區備援試場、爭取應變時間、研修國家考試偶發事件處理辦法及加速科目整併等，未來如國考遇有颱風等天然災害，能有更周延及彈性之應變。

考選部說明，今年高普考試原定於7月4日至8日舉行，7月5日普通考試舉行完畢後，遭逢丹娜絲颱風來襲，部分考區所在縣市陸續宣布隔日停止上班上課，導致當地考區無法正常舉行考試，依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定，由典試委員長會同考選部處理，宣布高考三級考試順延至7月8日至10日舉行，同時啟動各項應變措施因應，以確保考試得以順利安全舉行，並維護考試公平性及應考人權益。

考選部表示，該考試受丹娜絲颱風影響延期舉行，應變時間與執行過程緊迫、繁雜與艱鉅，在有限時間與資源下順利辦理完竣，除了仰賴各地方政府、各試區學校不辭辛勞協調人力調度及場地洽借，以及盡心盡力協助風災過後試區環境的清理、布置及維護，考試院、銓敘部及保訓會全力支援，克服困難及挑戰，順利完成考試。

此外，考選部積極擴大推動電腦化測驗考試採行類科，廣邀全國大專校院參加電腦試場認證，於各地區廣設電腦試場，透過嚴謹的認證程序，建置具安全性及穩定性電腦環境供應考人應試，近日與德明財經科技大學合力完成國家考試電腦試場認證，考選部長劉孟奇與德明科大校長李志宏舉行揭牌典禮，提供交通便利之電腦試場計9間試場、542席應試座位及試務人力服務，造福大台北地區眾多學子應試。

