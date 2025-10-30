為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟「觀察監測期」過半 僅梧棲單一案場陽性

    2025/10/30 14:38 記者張軒哲／台中報導
    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，獸醫研究所將針對養豬場小貨車再進行採檢。（記者張軒哲攝）

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，獸醫研究所將針對養豬場小貨車再進行採檢。（記者張軒哲攝）

    台中豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，非洲豬瘟中央前進應變所今（30）日在農業部防檢署台中分署舉行說明記者會，由農業部次長杜文珍主持，因市長盧秀燕陪同行政院長卓榮泰視察文山掩埋場，台中市府今日由副秘書長張大春列席。

    杜文珍說，目前非洲豬瘟「觀察監測期」，到今天剛好過了一半時間，目前陽性確認是只有梧棲這一處案場，就讓案例鎖在台中，不要再對外擴散，會依照卓榮泰院長的指示往前走。

    杜文珍說，昨日成立中央疫調團隊，開始做細部精準疫調，針對台中市的疫調有疑點之處，再去確認一次，綜合整體疫調結果，會在疫調報告出爐後對外說明，除了梧棲案例豬場，其他各地的養豬場跟畜牧場也籲請民眾不要再涉足。

    另外，針對台中市疫調不完全部分，中央也籌組團隊，昨天正式啟動，釐清病原來源，與後續如何精進。台中市府也加強執行案場的清消，由獸醫研究所再進行採檢工作，另外也針對養豬場自家小貨車、化製車等出入養豬場的車輛再進行採檢。

