環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」 整合全國去化量能

環境部表示，已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明（31）日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量；示意圖。（資料照，記者廖耀東攝）

為了防堵非洲豬瘟疫情，農業部啟動全國廚餘禁止餵豬政策，連帶廚餘去化成各地難題；對此，環境部表示，已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明（31）日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量。

環境部指出，該部已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明（31）日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。

請繼續往下閱讀...

另，近日網傳指稱環境部在地方政府廚餘去化工作上「刻意打擊」，甚至將廚餘績效評鑑與非洲豬瘟疫情連結，引發社會誤解；對此，環境部澄清，相關指控與事實不符。廚餘處理績效評鑑是針對各縣市政府廚餘收集、清運及去化管理進行評核事項；近期因應疫情禁止廚餘養豬，各縣市的緊急因應作為必須遵守指引，避免造成環境污染。

環境部表示，將依實提供系統紀錄、統計數據及專家輔導成果資訊，並訂定「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」，協助地方政府妥善管理廚餘，維護公共衛生安全，以及防疫工作，各縣市均應共體時艱，努力達成使命。

