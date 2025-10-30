學生嗨喊「太瘋狂」 成大混合接力決賽校長突發「五星驚喜」

參賽團隊加油打氣，凝聚團魂。（成大提供）

成大年度運動盛事「混合大隊接力賽」，歷經5天預賽、超過1600名師生、80支隊伍熱血參與，最終32支勁旅脫穎而出。校長沈孟儒繼預賽親臨鳴槍後，再度為選手加油，更驚喜加碼宣布，凡完成決賽檢錄者通通可獲五星級餐廳餐券乙張，估計640位參賽師生全數有獎，瞬間引爆全場尖叫、掌聲、歡呼聲，氣氛嗨到最高點，學生直呼：「校長太霸氣！太瘋狂了！」

10月29日進入最終火熱決賽，晉級隊伍士氣高昂、隊名創意滿點。大一「新生組」預賽第1名、由17個系所組成的「光操不練．兩萬折現」隊在決賽中火力全開，完賽時間再縮短5秒，最終勇奪新生組冠軍。隊員朱奕謀（土木系）與黃坤平（職治系）表示，成團僅花3天，之後固定每週兩次練習，從體能、接棒默契到策略調整都不斷精進，「大家每一棒都超專注，團隊凝聚力就是勝利關鍵！」

「跨域組」方面，由多位教師與職員及不同院系學生組成的「我們這隊很多老師請多禮讓」隊表現亮眼，以預賽第1名姿態闖入決賽。雖最終被學生組的「史密提威威傑克遜」逆轉超越，仍展現驚人實力與滿滿熱情。

團隊發起人王俊涵老師笑說，報名門檻要湊齊10男10女，組隊過程比訓練還難，「但因為太想參賽了，後來靠同事、學生幫忙拉人才成團。」老師笑稱：「和學生一起跑，真的有年輕30歲的感覺！」

最終「史密提威威傑克遜」隊奪下跨域組冠軍，最後一棒衝線瞬間，全隊成員激動擁抱、歡呼慶賀，現場氣氛沸騰。成員打趣說：「我們就是鎖定老師隊，能贏過老師們，真的超爽！」

成大「混合大隊接力賽」29日決賽，選手拚勁往前。（成大提供）

成大「混合大隊接力賽」決賽，師生鬥志高昂。（成大提供）

參賽選手接棒奮力向前衝。（成大提供）

