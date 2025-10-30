為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    避免車輛久佔衍生髒亂 新北八里、林口、汐止共48路邊車格11/1起收費

    2025/10/30 14:11 記者黃子暘／新北報導
    八里、林口、汐止區部分路段路邊車格11月1日起收費管理。圖為交通局針對汐止區招商街路邊停車格夾單宣導。（新北市交通局提供）

    八里、林口、汐止區部分路段路邊車格11月1日起收費管理。圖為交通局針對汐止區招商街路邊停車格夾單宣導。（新北市交通局提供）

    為了落實停車秩序管理，新北市交通局停車營運科長許芫綺指出，市府自11月1日起，將於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，提升車格周轉率；其中，林口區忠孝路646巷及汐止區招商街現況常被特定車輛久佔，甚至衍生髒亂、影響市容，因此收費管理，八里區商港三路則是增設21格路邊汽車格、29格機車格，並劃設重機專用格以供民眾使用。

    許芫綺說，收費路段收費時間及費率部分，八里區商港三路收費時段為國定假日及例假日早上8點到晚上6點，其中汽車每半小時10元，重機每4小時30元；林口區忠孝路646巷為週一至週五早上8點到晚上6點，每半小時10元，汐止區招商街為週一至週五早上9點到晚上6點，每半小時10元。

    交通局補充，如未收到繳費單，駕駛可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播