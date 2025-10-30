避免車輛久佔衍生髒亂 新北八里、林口、汐止共48路邊車格11/1起收費

八里、林口、汐止區部分路段路邊車格11月1日起收費管理。圖為交通局針對汐止區招商街路邊停車格夾單宣導。（新北市交通局提供）

為了落實停車秩序管理，新北市交通局停車營運科長許芫綺指出，市府自11月1日起，將於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，提升車格周轉率；其中，林口區忠孝路646巷及汐止區招商街現況常被特定車輛久佔，甚至衍生髒亂、影響市容，因此收費管理，八里區商港三路則是增設21格路邊汽車格、29格機車格，並劃設重機專用格以供民眾使用。

許芫綺說，收費路段收費時間及費率部分，八里區商港三路收費時段為國定假日及例假日早上8點到晚上6點，其中汽車每半小時10元，重機每4小時30元；林口區忠孝路646巷為週一至週五早上8點到晚上6點，每半小時10元，汐止區招商街為週一至週五早上9點到晚上6點，每半小時10元。

交通局補充，如未收到繳費單，駕駛可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費。

