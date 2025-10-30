改善水質與淨化生活廢污水 竹市府獲中央1億經費改善溪埔子排水系統

改善水質與淨化生活廢污水，新竹市獲中央1億經費進行溪埔子排水及水環境改善工程，今天舉行動土典禮，預計2027年6月完工。（記者洪美秀攝）

新竹市光復路與清華大學沿線地區有溪埔子排水第二分線貫穿，數10年來隨著周邊建案與住戶不斷增加，近3公里的流域因生活廢污水的排放導致水質惡化，甚至不時傳出惡臭，市府獲中央環境部1億經費補助，加上自籌，共投入近1.6億元進行水環境改善工程，將採用先前在東勢大排淨化水質的方式，以「現地處理」與「礫間淨化」技術從中上游改善水質，讓溪流水體逐步恢復乾淨，預計2027年6月完工。

竹市府工務處表示，溪埔子排水第二分線為竹市溪埔子排水系統的上游支流，流經人口稠密的清大與光復路沿線住宅區，多年來，由於中段區域匯集大量生活污水與事業廢水，導致水質嚴重惡化，不僅污染環境，也影響居民生活品質與都市景觀。此次獲環境部、國家住宅及都市更新中心和Google支持與補助，投入1億5870萬元經費進行改善，期透過改善工程，淨化水質。

此外，此工程也會同步進行環境及綠美化工程，利用河岸空間，結合休憩、生態與教育功能，打造市民休憩的場域，工程預計2027年6月完工，改善工法採「現地處理」與「礫間淨化」技術，會從中上游進行水質工程，讓溪流水體逐步恢復乾淨，達到親水目標。

改善水質與淨化生活廢污水，新竹市獲中央1億經費進行溪埔子排水及水環境改善工程。（記者洪美秀攝）

