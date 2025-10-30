為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    邀民眾泡湯吃甜柿「泉柿原味」11月1日隆重登場

    2025/10/30 14:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    邀民眾泡湯吃甜柿，「泉柿原味」11月1日隆重登場。（苗縣府文觀局提供）

    邀民眾泡湯吃甜柿，「泉柿原味」11月1日隆重登場。（苗縣府文觀局提供）

    苗栗縣的泰安溫泉水質乾淨，優質的碳酸氫鈉泉以「美人湯」聞名，更屢次獲得交通部獎項肯定；泰安鄉出產的「雪霸甜柿」同樣名聞遐邇，苗栗縣政府、雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦「泉柿原味」溫泉季X泰安甜柿推廣活動，11月1日上午10時於苗栗縣泰雅原住民文化產業區隆重登場。

    苗縣府文觀局表示，活動推出「住」「柿」大吉活動-【溫泉住宿│我送甜柿-造型陶瓷罐】、「苗栗泰安享泡湯 HAPPY優惠送 好禮抽」，並結合泰雅文物館增設具有泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計之第二溫泉煮蛋池，增添民眾享受竹簍煮蛋的樂趣。

    苗縣府文觀局長林彥甫說，活動包括原民舞蹈、Double JIAN Dance Crew熱舞、吉他彈唱、氣球秀、樂團及琵琶演出，將於現場發放1000張百元抵用券（於活動現場、部落市集、清安豆腐街抵用）；自今年10月31日起至泰安任一合法溫泉飯店住宿，即贈送泰安甜柿或甜柿造型陶罐，數量有限，送完為止，此外，為推廣泰安甜柿，溫泉飯店現場更備有香脆甜美、風味絕佳的泰安甜柿禮盒供民眾購買、品嘗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播