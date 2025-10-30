邀民眾泡湯吃甜柿，「泉柿原味」11月1日隆重登場。（苗縣府文觀局提供）

苗栗縣的泰安溫泉水質乾淨，優質的碳酸氫鈉泉以「美人湯」聞名，更屢次獲得交通部獎項肯定；泰安鄉出產的「雪霸甜柿」同樣名聞遐邇，苗栗縣政府、雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦「泉柿原味」溫泉季X泰安甜柿推廣活動，11月1日上午10時於苗栗縣泰雅原住民文化產業區隆重登場。

苗縣府文觀局表示，活動推出「住」「柿」大吉活動-【溫泉住宿│我送甜柿-造型陶瓷罐】、「苗栗泰安享泡湯 HAPPY優惠送 好禮抽」，並結合泰雅文物館增設具有泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計之第二溫泉煮蛋池，增添民眾享受竹簍煮蛋的樂趣。

苗縣府文觀局長林彥甫說，活動包括原民舞蹈、Double JIAN Dance Crew熱舞、吉他彈唱、氣球秀、樂團及琵琶演出，將於現場發放1000張百元抵用券（於活動現場、部落市集、清安豆腐街抵用）；自今年10月31日起至泰安任一合法溫泉飯店住宿，即贈送泰安甜柿或甜柿造型陶罐，數量有限，送完為止，此外，為推廣泰安甜柿，溫泉飯店現場更備有香脆甜美、風味絕佳的泰安甜柿禮盒供民眾購買、品嘗。

