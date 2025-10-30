桃園龍潭觀光大池旁違章建築 迫環湖人行道「繞道」盼改善

桃園市人本交通推動協會常務理事陳靖宇希望盡速建置完善的龍潭觀光大池環湖人行道。（陳靖宇提供）

龍潭觀光大池長年名列桃園市前5大觀光地標，環湖人行道始終因為東北角區塊的違章建築而須繞道，無法提供行人完整環湖步行體驗，桃園市人本交通推動協會常務理事陳靖宇呼籲，市府應盡快完成環湖人行道的「最後一哩路」；龍潭區公所表示，將研擬拆除違章建築作法，將水岸空間還給行人。

龍潭觀光大池是每年端午節龍舟賽等活動的舉辦場地，陳靖宇說，池畔的環湖人行道完善能滿足觀光發展、居民生活品質等需求，但大池東北角區塊的人行道，因神龍路、龍元路口附近的違章建築長期佔用可規劃人行道的區域，人行道須改走架設於池面上的步道。

陳靖宇說，龍潭觀光大池北岸沿線，早期有許多違規攤販、臨時建物，近年來逐步整頓後都已改善，東北角區塊的違章建築，阻隔了神龍路、龍元路口與大池的視覺連結，湖光美景也被建物阻擋，盼能盡快改善；問題若難以在短時間內解決，也應建置更完善的環湖人行道，以確保行人安全與通行權益。

龍潭區長鄧昱綵說，龍潭觀光大池旁的龍元路周邊國有土地，1950年代起，被非法占用至今，公所已於2020年起依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」，向占用戶收取土地使用補償金；公所將結合市府相關局處，研擬執行拆除龍潭大池違章建築的作法，違章建築未排除前，則會先劃設標線型人行道加以改善。

