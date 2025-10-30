基隆大武崙沙灘、基隆嶼、潮境保育區11月1日起進入休養期

基隆潮境保育區11月1日進入休養期，民眾不可下水。（記者盧賢秀攝）

進入秋冬風浪減大，同時為讓海洋資源能夠獲得喘息與修復，基隆市政府產業發展處今天宣布，11月1日起，基隆市大武崙沙灘、基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期。市府將透過分階段管理與環境整備，提供遊客更安全的環境。

產業發展處處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘屬於開放型海域，市府在水域遊憩旺季期間特別派駐專業救生員維護安全。今年自5月15日起至10月31日止，已連續2年達成「水域零事故」的目標。隨著夏季結束，沙灘將於11月1日起轉為無人看管開放區。蔡馥嚀提醒民眾，戲水時務必注意海象變化，遵守現場安全告示，避免從事高風險活動，並嚴禁兒童單獨下水。

蔡馥嚀指出，若民眾未遵守安全規範或於公告禁止區域從事水域活動，依《發展觀光條例》第60條規定，主管機關可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止相關活動，以確保公共安全。

同時，11月1日起，基隆嶼與潮境保育區也將進入休養期，預計115年4月1日重新開放。基隆嶼休養期間，市府除將進行步道與設施整修，讓島上生態能自然復育。產發處表示，今年4月1日起至今，超過7.4萬名遊客登島，顯示基隆嶼的自然魅力深受遊客喜愛。市府希望透過休養期整備公共設施，明年設施更完善迎接旅人。

此外，潮境保育區休養期間僅開放持有海菜採集證的民眾及經核准之研究人員進入，一般民眾暫停申請入區。潮境保育區自113年4月實施「潮境2.0」管理制度，引入分級保育理念，區分為核心區與永續利用區。核心區全面禁止採捕水產動植物，並定期實施休養期；永續利用區則允許經核可的永續漁業活動，同時嚴禁破壞棲地行為。市府透過科學監測與分區管理，希望降低人為干擾，促進海洋生態多樣性持續豐富。

基隆潮境保育區11月1日進入休養期，只有海菜採集證的民眾及經核准之研究人員可以進入。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘11月1日起無人看管開放海域，民眾戲水要注意海象安全。（記者盧賢秀攝）

