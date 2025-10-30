為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市停車場誤放行......沒位停還要被收錢！議會要求應有緩衝期

    2025/10/30 14:19 記者甘孟霖／台北報導
    北市議員洪婉臻提案要求公有停車場全面建置15至30分鐘緩衝免費，並舒緩區域交通壅塞。（資料照）

    有民眾開車進停車場卻發現無位可停，出場時卻要被收費。台北市議員洪婉臻提案，要求公有停車場全面建置15至30分鐘緩衝免費出場。交通局表示，會授權管理員從寬放行。

    議會交通委員會今審洪婉臻提案，認為公有停車場應秉持公益原則，建立入場15至30分鍾緩衝期免費機制，避免民眾因車位不足而立即離場，仍被收費的不當情形，並有效舒緩區域交通壅塞問題，緩衝時間得依照個區域特性適度調整。

    停管處長劉瑞麟說，台北市停車需求多，路外停車場供給無法滿足，許多地點都要經常排隊進場，目前針對有接送需求的學校停車場，或部分車站都有30分鐘免費，也提供給計程車司機這類服務，讓其可短停如廁、買飯等。而對於議員要求，會研議放行這類短時間誤入民眾。

    洪婉臻說，許多地方民眾反映都有這類狀況，且不是每個停車場都有管理員，停管處的想法或許太過樂觀。

    交委會召集人游淑慧說，有些不見得是停車場誤放進來，可能剩下的僅有身障、婦幼車位，民眾進場不能停就只能出場，也認同應該有緩衝時間，裁示停管處先研議相關作法，如果沒有管理員在的停車場，要開放緩衝系統設定。

