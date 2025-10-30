為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市廚餘僅3地可掩埋 議員質疑未設防水塑膠布及污水引流管恐汙染環境

    2025/10/30 14:24 記者蘇金鳳／台中報導
    多位民進黨台中市議員質疑3處掩埋場掩埋廚餘的設施。（記者蘇金鳳攝）

    廚餘遭疑是此次台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員質疑目前環保局已修改廚餘改為焚化，但仍有沙鹿、文山、后里三處掩埋場要掩埋，但據了解底部並無鋪設防水塑膠布及沼氣、污水引流管，萬一污染土地該如何；

    環保局長陳宏益對此表示，中央有說原有文山、霧峰、后里掩埋場有缺失會改善，對於廚餘掩埋由12處修改為3處，其他則是送至焚化爐焚化，而3處掩埋處預計為沙鹿、文山、后里3處，都會在底部鋪設塑膠防水布，也會設沼氣及污水管。

    環保局原先規劃12處廚餘掩埋場，昨（29）日下午臨時宣布除文山、沙鹿、后里3場外其餘不再掩埋，市議員王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿今天在議會指出，台中市已有廚餘大峽谷。

    王立任指出，掩埋場會產生大量沼氣、廢水等危害市民及環境安全，因此必須鋪設防滲漏塑膠布並設置沼氣及污水蒐集管等設備引流，但是根據民眾提供的資料，緊急開設的廚餘掩埋場因時間緊急，未能裝設引流設備及投入使用。

    王立任更強調，不同意環保局用沙鹿掩埋場來掩埋廚餘，他指出，沙鹿掩埋場位在坡地邊緣，只要設計或管理稍有疏漏，滲出的髒水就可能隨地勢流入下游區域，而沙鹿地區仍有許多家庭與農田仰賴地下水生活與灌溉，當地下水發生污染，就可能帶來長期的影響。

    議員謝志忠也質疑，后里掩埋場還被中央點出為「不合格掩埋場」，強烈反對廚餘再進場，依照WHO規定，若要解除非洲豬瘟疫區，必須連續3個月未再出現疫情才能解除警戒，他質疑市府，后里、沙鹿、文山3座掩埋場究竟能撐幾天，要求環保局長下台且市府應立即提出其他方案。

