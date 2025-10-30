為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本鹿兒島指宿市訪宜蘭市 走訪日治宜蘭廳長建設足跡

    2025/10/30 13:49 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市長陳美玲（右）贈送日本鹿兒島指宿市長打越明司由宜蘭在地特產金柑製成的燈飾。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市長陳美玲（右）贈送日本鹿兒島指宿市長打越明司由宜蘭在地特產金柑製成的燈飾。（記者王峻祺攝）

    日治時期擔任首任宜蘭廳長的西鄉菊次郎，出生日本鹿兒島，任內以整治宜蘭水患為政績；時隔百年，日本鹿兒島指宿市長打越明司組團來台參訪宜蘭市進行雙邊交流，同時走訪西鄉菊次郎建設足跡，見證2市深厚情誼。

    西鄉菊次郎於1897年擔任第一代宜蘭廳長，當年他36歲，帶著妻兒移居宜蘭，昔日宜蘭廳長官舍，現已被改建為「宜蘭設治紀念館」，指宿市長打越明司及觀光協會會長中村勝信此行訪宜蘭市目的，除強化2市交流，也到紀念館及宜蘭河畔「西鄉廳憲德政碑」，感受先人建設宜蘭的過往。

    打越明司說，很久以前就想拜訪與西鄉菊次郎有很深淵源的宜蘭市，鹿兒島縣也因菊次郎及其父親維新三傑之一西鄉隆盛而出名，指宿市人口雖僅3.6萬人，但有九州最大的池田湖，還有開聞岳火山、砂蒸溫泉及和牛，非常適合觀光旅遊。

    宜蘭市長陳美玲說，以和牛、砂蒸溫泉聞名的指宿市，是觀光代表城市，和宜蘭市有深厚交情，期許透過雙邊交流，強化行銷宜蘭市的觀光、文化及特產，日後也會率團赴指宿市行銷宜蘭，吸引更多日人造訪，這次除致贈台日友好胸針，另贈送以宜蘭名產金柑製成的燈飾，極具在地特色。

    日本鹿兒島指宿市長打越明司（前排右3）組團來台，參訪宜蘭市進行雙邊交流，宜蘭市長陳美玲（前排右4）率市公所人員迎接。（記者王峻祺攝）

    日本鹿兒島指宿市長打越明司（前排右3）組團來台，參訪宜蘭市進行雙邊交流，宜蘭市長陳美玲（前排右4）率市公所人員迎接。（記者王峻祺攝）

