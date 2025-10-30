為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    檢舉成功每件可獲192元 苗縣一檢舉人可獲12萬餘獎金

    2025/10/30 14:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    針對亂丟菸蒂，苗縣府已提高檢舉獎金。（苗縣府環保局提供）

    苗栗縣政府去年12月分配合環境部修改亂丟菸蒂檢舉獎金比例，由10%提高至20%，檢舉人若檢舉成功每件可獲得192元獎金，苗縣府環保局指出，檢舉數量大增，其中1位檢舉者今年1至4月在國道3號西湖服務區檢舉630件，以每件裁罰1200元，扣除20％稅金，每件成案可進帳192元，換言之檢舉630件可獲12萬960元獎金。

    苗縣府環保局指出，以往「獎金」較高每件扣稅可領480元時，苗栗縣不少醫院、公共場所為主要檢舉熱區，甚至有跨縣市檢舉狀況；後來跟進其他縣市調降至每件96元後，檢舉人數和件數大減，直到去年12月份提高比例後，今年檢舉案件數再度增加。

    依苗縣府環保局統計，目前檢舉熱點主要為國道服務區、或鄰近國道交流道附近的禁止吸菸超商，研判可能是有吸菸習慣民眾經歷長途開車後，趁機會抽菸解菸癮，但亂丟菸蒂且車牌號公開，檢舉案件也增加。

    苗栗縣府環保局表示，今年1至4月檢舉亂丟菸蒂共1149件，幾乎與去年一整年持平，提高檢舉獎金比例確實有所效果。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

