台中霧峰「廚餘湖」 超嚇人 民憂汙染灌溉、飲用水源

霧峰象鼻坑掩埋場，近日被倒了近300噸的廚餘形成「廚餘湖」，民眾憂心滲入地下，汙染灌溉和飲用水源。（江和樹議員提供）

台中爆發非洲豬瘟，每天200噸的廚餘無處可去，市府先前規劃11處的露天儲存場，就地挖坑掩埋，其中霧峰象鼻坑的掩埋場被倒成近300噸「廚餘湖」，噁心的畫面讓人震撼，雖市府緊急喊停，不過時代力量台中黨部執行長鄒明諺強調，該掩埋場下游3公里就是阿罩霧圳取水口，加上附近許多民眾仍使用地下水，在原有防水布恐破損下，擔心餿水滲入土壤和地下水汙染水源。

鄒明諺表示，台中霧峰萬豐里的「霧峰廚餘湖」，這幾天累計被傾倒近300公噸廚餘，未經處理的廚餘直接被傾倒在現場，因霧峰垃圾掩埋場設立已有20多年，在地震等因素下，底層防水布有可能已破損，「霧峰廚餘湖」餿水恐將滲入土壤和地下水。

鄒明諺表示，「霧峰廚餘湖」緊鄰烏溪流域，下游3公里處就是阿罩霧圳取水口，長年灌溉霧峰萬豐、舊正、六股等地區的農田，此外，南霧峰目前自來水普及率僅約3成，多數民眾仍使用地下水，如今上游被大量傾倒廚餘，水源恐怕已遭受污染。

鄒明諺強調，「霧峰廚餘湖」緊鄰河岸及山區，若有野豬等野生動物出沒，食用廚餘後將非洲豬瘟傳入山區，非洲豬瘟將永久在台灣山區傳染。

鄒明諺強調，過去大里垃圾暫置場變成「大里垃圾山」，就是台中市政府無法有效處理垃圾問題，如今又把霧峰倒成「廚餘湖」，後續一定要提出完善的處理措施，勿讓「霧峰廚餘湖」暫置場變成廚餘掩埋場。

