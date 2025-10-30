為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小小孩搭高鐵又被發寧靜警告牌 醫師：逼人不要生小孩嗎？

    2025/10/30 15:02 即時新聞／綜合報導
    台灣高鐵公司於9月22日曾推出「寧靜車廂」措施，引發孩童家長抗議，高鐵方面雖強調從來沒有要求孩童不能出聲，但有醫師發文指出，今上午小孩搭乘高鐵期間又被發警告牌，讓醫師傻眼表示，怎麼對外說法是一回事，實際執行又是另一回事，直呼「究竟是要給有小孩的父母，多大的壓力啊？是要逼台灣人不要再生小孩了嗎？」，發文一出也引發網友熱議。

    醫師李佳燕今上午發文指出，今日上午自家的小小孩搭乘高鐵，半路卻被發了「寧靜車廂」的警告牌，她強調「小小孩沒哭沒鬧，媽媽不想用手機哄小孩，努力掏出各種玩具逗小孩，小小孩玩玩具難免會有聲響（不是玩具本身會發出聲音！）。所以，現在高鐵是鼓勵父母拿手機餵養小孩嗎？！」

    李佳燕也質疑，「這是怎麼一回事？！對立委的說詞是一回事，對外媒體宣導是一回事，都說『寧靜車廂，不包括幼兒』，然後，實際執行，又是另外一回事！究竟是要給有小孩的父母，多大的壓力啊！？是要逼台灣人不要再生小孩了嗎？！」、「連搭個公共交通工具，都要承受這麼大的壓力！？高鐵上層的人，執行的人，到底有沒有養過小孩啊！？」

    李佳燕表示，沒有重新規劃「哪幾節車廂，是寧靜車廂」，沒有設置大量的「親子車廂」或「家庭車廂」之前，「寧靜車廂」的規劃，根本就該暫緩！並批「什麼『寧靜車廂』不包括嬰幼兒！一片謊言！大謊言！」

    李佳燕也直言「高鐵上層為何如此痴戀寧靜車廂？！一定要緊緊抱著，就算天打雷劈，也至死不渝？！絕對不放手！這是哪一種山盟海誓嗎？」

    李佳燕在另一則發文也提到，所謂柔性勸導，其實對我們這種小孩沒有哭鬧、只是正常音量的家庭來說，反而是反效果。她強調「一開始我們其實還蠻都chill的，小孩也沒事，後來有人來勸導之後，我反而緊張起來，一直要壓制他的音量，小孩就不開心了，我因為叫不聽小孩，自己也煩躁起來」。

    李佳燕表示，「帶小小孩，照顧者的情緒不穩是大忌啊！結果我們就從原本上車時很安穩地吃早餐玩玩具，到變成下車的時候，我生氣拉扯著小孩、小孩也歡歡要討抱。」

    李佳燕也指出，這麼多人反映了，也提出建議了，還繼續我行我素，搞得如此無法同理育兒的家庭，無法營造友善育兒的環境，真的太讓人失望了！她也質疑，這樣的寧靜車廂，一點也不文明，而是霸道的反文明。

