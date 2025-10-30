空拍曝光！霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

霧峰廚餘坑、烏溪與阿罩霧圳取水口相對位置。（時代力量台中黨部提供）

台中市長盧秀燕宣布豬隻禁餵廚餘10天期間由掩埋場暫置駐留廚餘應變，民進黨市議員何文海、民眾黨市議員江和樹等人卻發現倒成「廚餘海」、滾滾廚餘瀑布「噁到爆」；時代力量台中黨部執行長鄒明諺空拍霧峰掩埋場，驚現「廚餘坑」就在烏溪流域旁，僅3公里多就到阿罩霧圳取水口。

台中市府政策轉彎，今天（30日）起去化廚餘停用9處掩埋場，只剩文山、沙鹿、后里3場可倒廚餘。鄒明諺說，霧峰掩埋場連日來就地掩埋上百噸廚餘，「霧峰廚餘湖」緊鄰烏溪流域，下游3公里處為阿罩霧圳取水口，長年灌溉霧峰萬豐、舊正、六股等地區，此外，南霧峰目前自來水使用率僅3成，多數民眾日常仍使用地下水，如今上游被大量傾倒廚餘，水源恐遭污染。

民進黨市議員張芬郁怒批，霧峰象鼻山為水源地，要容納台中一半廚餘，可預見水污染「大里垃圾山」加上「霧峰廚餘海」，成為盧市府施政怠惰犧牲品。

地方人士強調，霧峰垃圾掩埋場設立20多年，萬豐里「霧峰廚餘湖」累計傾倒近300噸廚餘，未經處理廚餘直接被傾倒，在地震等不確定災害，底層防水布可能破裂，餿水將滲入土壤地下水。

鄒明諺強調，「霧峰廚餘湖」緊鄰河岸山區，野豬等野生動物出沒，食用廚餘後將非洲豬瘟傳入山區，豬瘟將永久在台灣山區傳染。

