為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    草屯民眾烏溪畔聞酸臭味 網友：霧峰廚餘湖飄來

    2025/10/30 14:07 記者陳鳳麗／南投報導
    網友圈出霧峰象鼻坑廚餘湖垃圾山位置，以及對岸鳥嘴潭人工湖位置。（圖擷取自Threads）

    網友圈出霧峰象鼻坑廚餘湖垃圾山位置，以及對岸鳥嘴潭人工湖位置。（圖擷取自Threads）

    有草屯鎮民發文指在鳥嘴潭散步聞到酸臭味，不少網友認為是「霧峰廚餘湖飄過來的！」，也有網友擔心廚餘湖在烏溪流域，距阿罩霧水圳取水口近，也擔心取烏溪水的鳥嘴潭人工湖水質受影響，人工湖管理中心表示，人工湖取水口在草屯平林里，霧峰則在烏溪下游，人工湖水質不會受影響。

    「最近在鳥嘴潭散步，靠近國道六號那邊，都有一股酸臭味撲面而來，有人知道是什麼原因嗎？」，有草屯鎮民在地方臉書社團「草屯人」貼文，詢問網友聞到酸臭味是什麼原因？貼文一出就有不少網友直指是烏溪對岸的霧峰象鼻坑廚餘湖，不過也有鎮民說臭味其實是在鳥嘴潭附近、草屯垃圾場堆積的垃圾飄來的。

    另有擬參選台中市議員的鄒明諺也在Threads貼文指出，位於霧峰萬豐里的霧峰廚餘湖累計傾倒278公噸廚餘，旁邊為烏溪流域，下游3公里處為阿罩霧圳取水口，而霧峰很多人用地下水。鄒的文章下方，有多位網友回應「其實離草屯鳥嘴潭超近！」。

    針對民眾對鳥嘴潭人工湖水質是否受霧峰廚餘湖影響的擔憂，鳥嘴潭人工湖管理中心表示，從網友圈出來霧峰象鼻坑垃圾山、廚餘湖以及阿罩霧水圳取水口位置，比較靠近國道6號霧峰舊正交流道附近，屬於烏溪下游。至於鳥嘴潭人工湖取水口是在草屯平林里炎峰橋下游數百公尺，位處烏溪較上游處，距離霧峰垃圾山還有一大段距離。

    另每日取水的水量、濁度都有監測，供應給自來水公司的民生用水，水公司每日檢測，民眾可不用擔心鳥嘴潭人工湖的水質。

    鄒明諺在Threads貼文對霧峰廚餘湖距離烏溪阿罩霧取水口很近表達擔憂。（圖擷自鄒明諺Threads）

    鄒明諺在Threads貼文對霧峰廚餘湖距離烏溪阿罩霧取水口很近表達擔憂。（圖擷自鄒明諺Threads）

    鳥嘴潭人工湖截取烏溪水，供應彰化、草屯民生用水。（記者陳鳳麗攝）

    鳥嘴潭人工湖截取烏溪水，供應彰化、草屯民生用水。（記者陳鳳麗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播