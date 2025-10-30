為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北歡樂耶誕城11/14開城 周邊散步地圖再解鎖

    2025/10/30 13:41 記者黃政嘉／新北報導
    板橋放送所是早期５大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團。（新北市觀旅局提供）

    板橋放送所是早期５大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團。（新北市觀旅局提供）

    「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日熱鬧開城，目前周邊正著手裝飾璀璨絢麗的燈飾，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」與民眾一起嗨玩新北，除了主題燈區，新北市觀旅局也推薦周邊板橋知名景點，供旅客作散步地圖參考。

    觀旅局指出，板橋435藝文特區四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。

    新北市濕地故事館，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性；台灣玩具博物館收藏上萬件玩具，串起各世代台灣囝仔共同的童心記憶，周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」景觀橋樑，是散步、騎自行車、觀夕陽或夜景的絕佳景點。

    鄰近新北市府的板橋放送所是早期5大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地；「林本源園邸」為台灣現存最完整的園林建築，是欣賞古建築與體驗人文風華的絕佳場所。

    此外，湳雅觀光夜市匯聚各式傳統美味，從蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐等經典台味美食，同時有泰式河粉、熔岩古巴三明治等異國美味。

    觀旅局建議民眾利用大眾交通運輸工具前往各大景點，相關活動訊息可上新北市觀光旅遊網、「新北旅客」臉書粉專查詢。

    板橋435藝文特區環繞綠地與噴泉，也搭配繽紛傘景與藝術展。（新北市觀旅局提供）

    板橋435藝文特區環繞綠地與噴泉，也搭配繽紛傘景與藝術展。（新北市觀旅局提供）

    台灣玩具博物館收藏上萬件各世代的流行童玩。（新北市觀旅局提供）

    台灣玩具博物館收藏上萬件各世代的流行童玩。（新北市觀旅局提供）

    湳雅觀光夜市匯聚各式台味、異國美食。（新北市觀旅局提供）

    湳雅觀光夜市匯聚各式台味、異國美食。（新北市觀旅局提供）

