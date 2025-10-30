新北歡樂耶誕城11/14開城 周邊散步地圖再解鎖

板橋放送所是早期５大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團。（新北市觀旅局提供）

「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日熱鬧開城，目前周邊正著手裝飾璀璨絢麗的燈飾，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」與民眾一起嗨玩新北，除了主題燈區，新北市觀旅局也推薦周邊板橋知名景點，供旅客作散步地圖參考。

觀旅局指出，板橋435藝文特區四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。

請繼續往下閱讀...

新北市濕地故事館，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性；台灣玩具博物館收藏上萬件玩具，串起各世代台灣囝仔共同的童心記憶，周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」景觀橋樑，是散步、騎自行車、觀夕陽或夜景的絕佳景點。

鄰近新北市府的板橋放送所是早期5大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地；「林本源園邸」為台灣現存最完整的園林建築，是欣賞古建築與體驗人文風華的絕佳場所。

此外，湳雅觀光夜市匯聚各式傳統美味，從蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐等經典台味美食，同時有泰式河粉、熔岩古巴三明治等異國美味。

觀旅局建議民眾利用大眾交通運輸工具前往各大景點，相關活動訊息可上新北市觀光旅遊網、「新北旅客」臉書粉專查詢。

板橋435藝文特區環繞綠地與噴泉，也搭配繽紛傘景與藝術展。（新北市觀旅局提供）

台灣玩具博物館收藏上萬件各世代的流行童玩。（新北市觀旅局提供）

湳雅觀光夜市匯聚各式台味、異國美食。（新北市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法