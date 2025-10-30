陽明交大開班教「高齡住宅規劃」瞄準3大痛點推友善城市

陽明交大針對建築與設計專業人士，開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，內容涵蓋「建築通用設計」、「住宅無障礙環境」及「智慧照護科技」3大核心領域，盼讓高齡需求成為住宅規劃中不可或缺的一環。（陽明交大提供）

台灣邁入超高齡社會，住宅設計能否符合長者所需，是家庭的挑戰，也攸關高齡友善城市營造。為此，陽明交大針對建築與設計專業人士，開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，內容涵蓋「建築通用設計」、「住宅無障礙環境」及「智慧照護科技」3大核心領域，盼從建築設計的源頭出發，讓高齡需求成為住宅規劃中不可或缺的一環。

「高齡友善住宅規劃培訓課程」由陽明交大高齡健康產業創新推動中心開設，除講授外也結合實地參訪，協助建築師、室內設計師與長照專業人士掌握高齡住宅設計的全貌，後續更將進一步與產業攜手合作，推動高齡產業的創新發展與永續成長，共同打造兼具智慧、健康與關懷的高齡友善產業生態，逐步實現高齡友善、共融共好的生活環境。

請繼續往下閱讀...

高齡健康產業創新中心執行長、跨專業長期照顧與管理碩士學位學程主任陳怡如表示，台灣很多長輩不想給子女負擔，都希望能持續獨立生活，但現實卻受限於居住條件。以台北市為例，多處房屋屋齡已逾30年，許多長者仍住在沒有電梯的老公寓，光是上下樓都成為挑戰，難以維持獨立自主的生活品質。

陳怡如認為，「讓長輩在熟悉的家中安心生活，應該內化到建築設計中」。而隨著社會快速老化，讓新式住宅與既有住宅轉型為高齡友善空間是當務之急，這不只是設計美學，而是需要建築、醫療、長照與科技等跨專業人才共同評估與規劃，讓生活空間能夠隨著人生成長與健康變化而調整，真正做到「隨人而變、以人為本」。

符應高齡社會趨勢，陽明交大今年成立高齡健康產業創新推動中心，整合校內健康長壽與老化科學研究中心、高齡加速器、附設醫院、大學社會責任計畫及跨專業長期照顧與管理碩士學位學程等資源，透過科技賦能、跨域整合與社會共創3大策略，作為校內與產業間的協作樞紐，結合跨領域專業與研究能量，協助產業場域驗證、產品創新與人才培育，並提出具體的問題解方與創新策略。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法