屏東琉球國中校長職場霸凌案新制上路後首例成立 代理教師工會促立即懲處

全國代理暨代課教師產業工會今（30）日發聲明表示，歷經一個多月調查，屏東縣政府安全及衛生防護委員會正式認定，屏東縣琉球國中校長蘇傳桔「職場霸凌成立」，理事長黃湘仙表示，這是立法院今（2025）年10月27日三讀通過「公務人員考績法」增訂條文後，全台第一起「校長職場霸凌成立」的案例。

代理教師工會呼籲，屏東縣政府與縣長周春米應依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及「公務人員考績法」，啟動不適任校長調查程序，且依「嚴重違反教育法令或有損師道情節重大」規定，一併調查霸凌案與過勞死案，為受害教師及家屬討回公道，也為教育現場建立最基本的尊嚴與安全保障。

黃湘仙表示，2021年，屏東縣琉球國中代理音樂教師莊佳樺女士因長期超時工作、積勞成疾，不幸過勞身亡，事發當時，校長蘇傳桔試圖以行政手段掩蓋事件真相，所幸莊佳樺的母親不放棄追查真相，去年經高雄高等行政法院判決，確認莊佳樺老師之死屬「職業性過勞死亡」。

黃湘仙痛批，令人痛心的是，蘇傳桔不但未檢討自身責任，反而因不滿出庭作證、揭露事實的代理教師，多次在公開會議與公文往來中指控該名教師「作偽證」，利用校長職權於封閉性的教育職場中進行公然抹黑，意圖製造寒蟬效應、壓制真相，作證老師長時間蒐證後，提出職場霸凌調查申請，依新制，對他人職場霸凌致使受害者身心創傷或死亡者，應記二大過，給予最嚴重的懲處。

黃湘仙強調，蘇傳桔不僅在任內造成代理教師莊佳樺過勞死亡，更於事後多次以權勢公開誹謗出庭作證教師，其行為已涉及刑法第310條誹謗罪及第172-1條妨害司法公正罪，該名作證教師之證詞真實性業經法院判決確認，蘇傳桔卻仍持續抹黑，嚴重破壞教育現場公義與師道倫理。

