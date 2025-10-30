誰是最會「煮」的親子拍檔？ 南市「料理調色盤」熱鬧開鍋

2025南市學校午餐「料理調色盤」親子料理賽報名開始，去年獲獎得主陳韻元（中）代言宣傳。（記者洪瑞琴攝）

看見孩子天馬行空的創意！2025南市學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽溫馨登場，邀請國小三至六年級與國中學生揪家長組隊，用食材作畫、用味蕾說故事，共創獨一無二的親子回憶。

去年獲銅牌的億載國小漁光分校親子組「for.MOSA」家長陳韻元今（30）日受訪分享經驗。她笑說，自己不是廚師，也沒開餐廳，只因孩子同學愛吃她做的菜而萌生信心。她認為，比賽最難的是控制每人45元成本。從家庭開始減少廚餘、珍惜食材，就是最好的食育實踐。

請繼續往下閱讀...

台南學校午餐自辦率高達9成，居六都之冠，菜單由營養師與廚師嚴格把關，確保學生吃得健康又美味。今年第7屆廚藝競賽外，更有親子組賽事，鼓勵小手牽大手共同設計營養料理，從廚房培養孩子的自信與飲食參與感，讓均衡飲食觀念在生活中落實。

教育局長鄭新輝指出，南市將「食育」列為第六育，推動「餐前五分鐘」飲食教育方案，透過午餐食材介紹、主題海報與營養師影片，讓健康飲食融入日常。

為鼓勵創意發揮，教育局提供金牌獎金8000元、銀牌5000元、銅牌3000元，另設優秀作品獎3至5名。前三名隊伍將於廚藝競賽決賽現場實作，角逐「人氣料理王」加碼獎金1000元。

2025學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽即日起開放報名，至12月12日晚間11時59分截止。參賽者以「料理調色盤」為概念設計菜單，審查結果將於明年1月12日公布，並於1月27日進行頒獎及實作邀請賽。

上屆親子競賽銅牌菜單料理，主食「土鍋豬油拌飯佐半熟蛋」、主菜「驚喜小禮盒的斷面秀」、副菜「花圈動動手」，隊名for.MOSAO」。（南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法