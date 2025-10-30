為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市廚餘養豬場稽查率0％？市環保局稱28日已完成100％

    2025/10/30 13:40 記者洪美秀／新竹報導
    因應非洲豬瘟疫情，環境部網站公布的各縣市廚餘養豬場的稽查率報表，其中竹市廚餘養豬場稽查率0%？市府稱28日就已完成100%稽查。（記者洪美秀翻攝）

    因應非洲豬瘟疫情，環境部網站公布的各縣市廚餘養豬場的稽查率報表，其中竹市廚餘養豬場稽查率0%？市府稱28日就已完成100%稽查。（記者洪美秀翻攝）

    因應中央宣布禁止廚餘飼養豬隻政策，各縣市都展開廚餘養豬場的稽查作業，日前環境部公布內部各縣市廚餘養豬場稽查情形報表，其中新竹市27日的稽查率為0%，對此，環保局表示，因中央環境部27日來函要求各縣市要在1週內完成廚餘養豬場的稽查率，環境部的網站內部報表採每日更新狀態，竹市在隔天（28日）就全部完成稽查，因僅有3家廚餘養豬場，已確認廚餘養豬場蒸煮設備運作及豬隻飼養的狀況，都未發現業者有違規使用廚餘情形。

    環保局指出，竹市在22日就成立災害應變中心，並配合中央政策進行相關消毒與稽查，環境部27日發函各縣市政府要求針對廚餘養豬場進行相關稽查，竹市28日完成稽查，查核率100%，且為防堵疫情擴散，除完善廚餘清運機制，也規劃廚餘緊急去化指定處理地點，確保去化管道順暢。且配合中央稽查與管制政策，強化轄內養豬場查核作業，嚴防廚餘流入飼養環節。

    環保局表示，過去的稽查次數以飼養的豬隻數量分為2個月及1個月稽查1次，竹市採高標準採每個月1次，因台中市爆發非洲豬瘟，環境部27日來函要求各縣市需在1週內完成廚餘養豬場的稽查作業，並在環境部網站開設每日更新的報表表單，竹市在隔天就全部完成稽查，3家廚餘養豬場都符合相關規定。

    環保局提醒，因應非洲豬瘟疫情，民眾應做好廚餘減量3步驟：1減2包3瀝乾，1是源頭減量，2是惜食打包，3是瀝乾處理，廚餘要瀝乾，再丟廚餘桶。

    因應非洲豬瘟疫情，環境部網站公布的各縣市廚餘養豬場的稽查率報表，其中竹市廚餘養豬場稽查率0%？市府稱28日就已完成100%稽查。（記者洪美秀翻攝

    因應非洲豬瘟疫情，環境部網站公布的各縣市廚餘養豬場的稽查率報表，其中竹市廚餘養豬場稽查率0%？市府稱28日就已完成100%稽查。（記者洪美秀翻攝

