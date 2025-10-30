為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    無懼少子化 全中教與光仁中學簽團約保障教師薪資

    2025/10/30 13:31 記者林曉雲／台北報導
    無懼少子化威脅，全中教與光仁中學簽訂團約，保障教師薪資。（記者林曉雲翻攝自官網）

    無懼少子化威脅，全中教與光仁中學簽訂團約，保障教師薪資。（記者林曉雲翻攝自官網）

    少子化威脅下，不少私立學校招生面臨嚴峻態勢，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）與新北市私立光仁中學昨日簽訂團體協約，以保障教師薪資，穩定教學士氣。全中教理事長史美奐今（30）日表示，此舉展現保障教師權益、永續辦學的堅定決心，為全校教職員帶來莫大鼓舞，也為私校辦學樹立新里程碑。

    史美奐表示，國內出生率持續探底，私立高中職招生面臨龐大壓力，許多私校為節省開支，常採取撙節人事費、扣減教師薪資等作法，導致教師流動率高，影響教學品質，然而光仁中學在現任校長陳清煌的領導下，校方積極與全中教工會溝通協商，最終達成共識，簽訂了保障教師薪資福利的團體協約，長期而言，保障教師權益更有助於學校永續經營。

    史美奐指出，這份團體協約的簽署，不僅是對教師長期付出的肯定，更是董事會與教師工會建立深厚信任關係的成果，協約內容明確保障教師的薪資結構與年終獎金的福利待遇，為教師提供穩定的保障，不僅有效留住優秀人才，更提升了教師士氣，讓教師能無後顧之憂地專注於教學，進一步提升學生的學習成效。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播