無懼少子化 全中教與光仁中學簽團約保障教師薪資

少子化威脅下，不少私立學校招生面臨嚴峻態勢，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）與新北市私立光仁中學昨日簽訂團體協約，以保障教師薪資，穩定教學士氣。全中教理事長史美奐今（30）日表示，此舉展現保障教師權益、永續辦學的堅定決心，為全校教職員帶來莫大鼓舞，也為私校辦學樹立新里程碑。

史美奐表示，國內出生率持續探底，私立高中職招生面臨龐大壓力，許多私校為節省開支，常採取撙節人事費、扣減教師薪資等作法，導致教師流動率高，影響教學品質，然而光仁中學在現任校長陳清煌的領導下，校方積極與全中教工會溝通協商，最終達成共識，簽訂了保障教師薪資福利的團體協約，長期而言，保障教師權益更有助於學校永續經營。

史美奐指出，這份團體協約的簽署，不僅是對教師長期付出的肯定，更是董事會與教師工會建立深厚信任關係的成果，協約內容明確保障教師的薪資結構與年終獎金的福利待遇，為教師提供穩定的保障，不僅有效留住優秀人才，更提升了教師士氣，讓教師能無後顧之憂地專注於教學，進一步提升學生的學習成效。

