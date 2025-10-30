白沙屯媽祖明起3天贊境新北 與「板橋媽」百年會香贈紀念幣

白沙屯媽祖將於11月1日晚間駐駕板橋慈惠宮。（取自慈惠宮臉書）

白沙屯拱天宮媽祖以「粉紅超跑」鑾轎聞名全台，明天（10月31日）起至11月2日連續3天，將以「贊境」形式遶境新北市，並與慈惠宮「板橋媽」進行百年會香，預估吸引數萬名信眾參與。慈惠宮在沿線各個重要據點舉辦鑽轎腳贈紀念幣活動，每場限量贈送1000個。

根據路線規劃，白沙屯媽祖明天上午7點50分在土城北辰宮起駕，行經五雲宮、三元宮、震安宮，中午停駕神農宮，午後經福林宮、延吉街，晚間6點駐駕北辰宮。

11月1日上午7點北辰宮起駕，行經廣福路、學士路，中午停駕土城綜合運動場假日廣場，下午2點在板橋華德公園出發，行經妙雲宮、接雲寺，晚間6點駐駕板橋慈惠宮。

11月2日上午7點慈惠宮起駕，行經北極壇、鎮發宮，中午停駕四維公園，下午行經慈后宮、接源堂、新北市政府，傍晚5點在海山路活動結束，隨即返回白沙屯。

亞東醫院表示，白沙屯媽祖預計11月1日下午約2點至2點30分行經亞東醫院，將於北棟大門口安排祈福參拜與鑽轎腳活動，共同祈求平安與好運；當天下午1點30分至4點30分，亞東醫院一樓大廳提供流感及新冠疫苗接種服務，50歲以上且84天內未接種相同疫苗者，可攜帶健保卡隨到隨打。

板橋慈惠宮舉行鑽轎腳贈百年會香紀念幣活動，將於11月1日下午4點起在妙雲宮、接雲寺、慈惠宮發放；11月2日上午9點15分起，在北極壇、鎮發宮、四維公園、慈后宮、接源堂、新北市政府、六房媽新北分會、板橋慈惠宮發放，每場限量1000個，詳細時間及地點可上板橋慈惠宮臉書查詢。

白沙屯媽祖的「粉紅超跑」將從10月31日起連續3天，以「贊境」形式遶行新北市。（取自白沙屯拱天宮臉書）

