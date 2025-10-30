為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    地面水水質規定更嚴格！ 環境部預告修法增加PFAS水質標準

    2025/10/30 13:58 記者黃宜靜／台北報導
    環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，新增全氟及多氟烷基物質（PFAS），與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全；示意圖。（資料照，記者羅國嘉攝）

    環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，新增全氟及多氟烷基物質（PFAS），與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全；示意圖。（資料照，記者羅國嘉攝）

    為與時俱進提升水體品質，維護用水安全，以及滿足水體用途品質，環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，新增全氟及多氟烷基物質（PFAS），與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全。

    環境部表示，現行地面水體分類及水質標準分為保護人體健康及生活環境2類基準，其中，在保護人體健康相關環境基準，新增近期備受關注的持久性有機污染物「全氟及多氟物質」（PFAS）。

    環境部指出，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，此次增訂「全氟辛酸（PFOA）＋全氟辛烷磺酸（PFOS）」合計基準值50ng/L，與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全；另外，對於保護生活環境相關環境基準方面，考量台灣氣候環境條件，「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」，有效反映糞便污染。

    環境部續指，針對氨氮的基準值，也調修丙類水體基準及增訂丁類水體基準，以增進水資源利用韌性；此外，近幾年國內水上活動風行，為符合民眾日益增加的水域遊憩的水質品質需求，增訂丙類以上水體「水域遊憩」適用性質，做為該類水體治理目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播