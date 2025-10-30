地面水水質規定更嚴格！ 環境部預告修法增加PFAS水質標準

環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，新增全氟及多氟烷基物質（PFAS），與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全；示意圖。（資料照，記者羅國嘉攝）

為與時俱進提升水體品質，維護用水安全，以及滿足水體用途品質，環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，新增全氟及多氟烷基物質（PFAS），與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全。

環境部表示，現行地面水體分類及水質標準分為保護人體健康及生活環境2類基準，其中，在保護人體健康相關環境基準，新增近期備受關注的持久性有機污染物「全氟及多氟物質」（PFAS）。

環境部指出，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，此次增訂「全氟辛酸（PFOA）＋全氟辛烷磺酸（PFOS）」合計基準值50ng/L，與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全；另外，對於保護生活環境相關環境基準方面，考量台灣氣候環境條件，「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」，有效反映糞便污染。

環境部續指，針對氨氮的基準值，也調修丙類水體基準及增訂丁類水體基準，以增進水資源利用韌性；此外，近幾年國內水上活動風行，為符合民眾日益增加的水域遊憩的水質品質需求，增訂丙類以上水體「水域遊憩」適用性質，做為該類水體治理目標。

