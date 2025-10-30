為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣府砸近4億蓋大倫國中新校舍 鍾東錦籲鄉親多生育

    2025/10/30 12:41 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市大倫國中異地於「文中一」分校預定地新建校舍，開工動土，預計於2027年11月完工。（記者彭健禮攝）

    苗栗市大倫國中異地於「文中一」分校預定地新建校舍，開工動土，預計於2027年11月完工。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣傳統籃球強校苗栗市大倫國中創校於1963年，現有校舍大樓老舊，縣政府自籌經費，異地於「文中一」分校預定地新建，第一期35間校舍新建工程，經費近4億元，今天上午開工動土，預計於2027年11月完工。

    大倫國中校舍老舊，縣府考量現處苗栗市育英街的2.3公頃校地，有近6成為市有地、近4成為縣有地及一小部分水利地，且屬舊街廓，出入道路狹小，異地於國華路地下道旁的「文中一」分校預定地新建校舍。工程今天上午舉辦開工動土典禮，縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠與地區多名縣議員、苗栗市代會、里長等歡喜出席。

    建築師簡報，工程規劃地下一層防空避難空間、地上三層，共設35間教室，包含21間普通教室、4間專科教室及10間行政空間，建築設計融合「安全、節能、友善、永續」理念，並與校園整體空間串聯，動線規劃完善。總經費3億9705萬餘元，總樓地板面積6530餘平方公尺，預計於2027年11月完工。

    鍾東錦致詞表示，縣府持續深耕教育、推動校園永續發展，期許未來完工啟用後，提升師生教學與學習的優質環境；另他和立委邱鎮軍日前與國教署長彭富源會勘時，兩人也向彭爭取新校舍設備經費，也獲彭當面允諾協助。

    此外，鍾東錦提及，現今縣內出現頭份竹南地區學校學生多、教室空間不足，但苗南等地區卻是學生減、教室閒置的狀況。如今，苗栗市將有嶄新優質的校園環境，也請苗栗市鄉親多多生育，讓孩子享受使用。

    苗栗縣長鍾東錦等來賓共同持鏟動土。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦等來賓共同持鏟動土。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦等來賓焚香祈祝工程順利平安。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦等來賓焚香祈祝工程順利平安。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦鼓勵苗栗市鄉親多多生育，讓孩子享受使用新校舍。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦鼓勵苗栗市鄉親多多生育，讓孩子享受使用新校舍。（記者彭健禮攝）

