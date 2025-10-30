為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投名間焚化廠興建案啟動地上物補償 自救會質疑程序違法

    2025/10/30 13:02 記者張協昇／南投報導
    南投名間鄉反焚化爐自救會，認為縣府啟動地上物補償違反程序，要求立即停止。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

    南投名間鄉反焚化爐自救會，認為縣府啟動地上物補償違反程序，要求立即停止。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

    南投縣政府在名間鄉新民村規劃興建焚化爐，啟動預定地地上物補償程序，惟名間鄉反焚化爐自救會認為焚化爐預定地原為國有土地，縣府毫無代表性，且焚化爐環評僅完成一階初審，縣府即啟動土地補償，程序違法，要求縣府應立即停止違法的土地補償程序。

    名間鄉反焚化爐自救會指出，焚化爐預定地原為國有土地，與農民簽約出租者為國產署，縣府毫無代表性，卻憑空代替國有財產署召開補償說明會，形同「天馬行空」，嚴重混淆視聽，且焚化爐案環評僅完成一階初審，環評尚未通過，用地尚未變更就完成撥用，縣府在合法性未明下，先行啟動土地補償程序，此舉是對程序正義的惡意踐踏，意圖強迫居民接受不民主的既定政策。

    對此，縣府環保局回應表示，名間焚化廠預定地已於今年5月由國產署同意撥用至縣府，由縣府依規定辦理地上物補償和土地變更申請，相關程序均依規辦理，且土地變更申請及地上物補償，與環評程序並無先後順序問題，縣府可同時辦理環評和土地變更，並無所謂程序違法問題。

