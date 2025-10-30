為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    毛豬禁宰！宜蘭「三民大飯店」店休5天 肉羹老店限量供應

    2025/10/30 12:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    非洲豬瘟禁宰禁運至下月6日，宜蘭宣布再加1週「禁運」外地豬，宜蘭知名肉羹老店避免斷貨，限量供應外帶組合包，目前店休至本月31日。（記者王峻祺攝）

    非洲豬瘟禁宰禁運至下月6日，宜蘭宣布再加1週「禁運」外地豬，宜蘭知名大鍋滷味店礁溪「三民大飯店」撐不住沒貨源，公告只能撐到本週日，下週一起將店休5天；肉羹老店「阿娘給的蒜味肉羹」避免斷貨，也限量供應外帶組合包，目前店休至本月31日。

    營業超過30年的「三民大飯店」，位在礁溪鄉省道旁，每到假日大排長龍，主打招牌豬腳、大腸小腸等溫體豬肉，不過受毛豬禁宰禁運延長15天影響，也在臉書寫道「貨源短缺情況下，已經每天少滷很多了。」

    業者指出，這幾天最常被問到「豬肉事件，你們有受到影響嗎？」合作廠商雖然都是宜蘭的，但這是全台灣的大事情，每天少滷很多還是只能撐到星期日，因此公告11月3日至7日店休。

    業者還自嘲「反正沒肉可以賣了」，乾脆整理一下使用快5年的店面，工班需要5天，5天後政府也開放有肉肉可以賣，一切就是這麼的剛剛好，呼籲想吃豬腳、控肉的朋友們趕快來，吃好吃滿，5天後再來！

    另外，位於宜蘭市泰山路的排隊知名老店「阿娘給的蒜味肉羹」，每天肉羹需求量大，外帶組合包也供不應求，但也受禁宰影響，先改採「限量」供應，以1、2組為主，暫不接受大宗訂單，管控流量，目前店休至31日，公司旅遊。

    宜蘭縣政府表示，為避免毛豬跨縣移動增加風險，中央開放解禁後一週會先自主防疫，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計11月15日才會開放讓外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。

