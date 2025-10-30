為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟衝擊肉品供應鏈 豬肉攤變菜攤、豐原炒麵名店「放長假」

    2025/10/30 12:19 記者張軒哲／台中報導
    豐原第一公有市場豬肉攤暫時休攤。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區洽興養豬場10月22日爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成嚴重衝擊，也逐漸影響肉品供應鏈。台中市豐原第一市場僅一兩攤豬肉攤有營業，豐原在地著名的炒麵、豬血湯陸續有店家有直接放假，或是停售多項產品，攤商大嘆「走一步算一步」。

    豐原市場今日仍有一兩攤豬肉攤營業販售冷凍庫存，多數豬攤持續休攤，有的豬肉攤因公休多日，索性有路邊菜販在攤位上擺放一把把蔬菜販售。

    豐原樂天宮炒麵因販售爌肉飯、大腸湯與豬血湯等項目，業者從10月24日起開始公休，直到豬隻恢復正常供應。另一間知名「信義大腸豬血湯」店家持續營業，業者今天說，包括豬血湯跟豬肉相關產品已經暫時停售，因為主食還有炒麵、炒米粉，湯品有豆腐、蘿蔔湯等，員工還是要生活，因為有民眾不敢吃豬肉跟大腸等，雖然生意有變差，但員工需要工作，不敢貿然停業。

    廟東夜市名店永芳亭指出，扁食、四神湯、豬腳湯都會用到豬肉，走一步算一步。

    豐原市場入口處的豬肉攤暫時休攤，攤位被菜販擺放蔬菜販售。（記者張軒哲攝）

    豐原信義炒麵暫時停售豬血湯與豬肉相關品項。（記者張軒哲攝）

    豐原樂天宮炒麵受豬瘟衝擊，暫時放長假。（記者張軒哲攝）

