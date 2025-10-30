大型徵才11/1高雄車站登場 逾1500職缺、餐飲業幹部起薪4萬

11月1日在高雄火車站將有大型聯合徵才活動。（高雄勞工局提供）

高雄市勞工局11月1日下午1點半至4半，將在高雄火車站下沉式南側廣場，舉辦大型徵才活動，共有42家廠商設攤，提供超過1500個職缺，其中，包括科技業技術員、大客車駕駛、餐飲業幹部等，起薪多是4萬元起。

勞工局指出，本次參與徵才活動廠商涵蓋製造與科技產業及運輸、醫療、百貨零售、餐飲等服務業，其中，鴻海精密、長興材料、海光企業將徵求人工智慧、機電、製程、儀電等各專業工程師及技術人員職缺，起薪4萬至5萬元以上；高雄客運徵求職業大客車駕駛長，起薪4萬至4萬5千元；人杰老四川、王品餐飲、鼎王國際、這一鍋、王座國際等餐飲品牌也將提供區主管、營運店長、儲備店長、幹部等職缺，起薪4萬至5萬8千元。

勞工局也將在現場設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，服務對象包括年滿55歲以上及45歲以上依法退休者、因家庭因素退出勞動市場180日以上之婦女、15歲至29歲本國籍青年失業連續達6個月以上者，可透過諮詢，搭配運用相關就業獎勵措施，以順利重返職場。

