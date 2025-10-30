蓋到一半變廢墟 「台東城堡」內部曝光

台東「城堡」因長年未建成又封閉，造就許多奇妙傳說。（記者劉人瑋攝）

台東謎樣「城堡」在屋主授權下，由仲介張小姐帶領開箱！原來這是以鐵網牆「速固牆」建成，由於水電皆已完備，因此鍾姓建築師還能在一樓住了近3年，期間仲介還曾請警方將其驅離，並將屋外雜物清走，如今剩下一樓曾經的生活痕跡與雜物，過往前屋主與建築師糾紛也因兩人謝世，僅留下一座未完成城堡得以見證。

城堡是在10年前開始興建，但3年多前前屋主過世，建築師則在去年過世，一樓已灌漿完成且配有水電，二樓有部分尚未灌漿，但前往三、四樓連樓梯都已綁好鋼筋，由於是速固牆建法，加上未完工與裝飾，許多牆面仍能見到鋼網露出，但部分地區出現空隙，成了「會呼吸的房子」，需進一步封固修飾。

請繼續往下閱讀...

仲介表示，自己私下建議屋主或新買家全部打掉重建較乾脆，其實這座「城堡」也完成一半，許多瑕疪其實並不影響安全結構，其結構又以鋼骨建成十分安全，問題在於，究竟是要跟著建築師「完成夢想」還是要「一切重頭」端看新買家與現任屋主商議。

仲介表示，當年原屋主花了8百多萬到近千萬興建，主因是建築師自己也沒有建築工人班底，「但建築師的夢實在太大，而且一次蓋了3棟城堡」，多數花費皆在人工，建材與物料花費並不多，甚至許多如門框等物件如今仍置其中、只待安裝，但建築師不斷鼓吹著自己的夢想又要屋主加錢興建，原屋主不顧兒子反對甚至向地下錢莊借款，加上可怕的利息才將成本堆壘才到8百至千萬元。

現在的一樓堆滿許多建築師的沙發、施工器具，甚至還有空房放著床鋪，明顯是在其中生活許久。仲介表示，由於前屋主先過世，建築師曾主張前屋主仍欠其款項，但查閱所有出入帳紀錄只見前屋主付款，未見建築師匯來款項，「現在建築師也到另外一個世界，跟屋主好好交代過程」。

台東「城堡」因長年未建成又封閉，造就許多奇妙傳說。（記者劉人瑋攝）

二樓可更清楚看出速建牆結構。（記者劉人瑋攝）

二樓可更清楚看出速建牆結構。（記者劉人瑋攝）

一樓進入皆是建築師生前留下雜物，屋主委託仲介近日清除。（記者劉人瑋攝）

二樓堆放將要安裝物件，如門框。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法