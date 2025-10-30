台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

台中廚餘成「廚餘湖」，江和樹質疑未依規定覆土。（圖：江和樹提供）

台中市22日爆非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，因應禁廚餘餵豬，台中市開放12處掩埋場倒廚餘，連日來形成「燕圾湖」，環境衛生惡劣成廚餘災難，台中市府昨雖緊急政策轉彎，廚餘改送焚化爐燒，已傾倒廚餘就地掩埋，今多名議員質疑廚餘覆土是否合乎「50公分廚餘覆土30公分」規定，環保局長陳宏益被一再逼問下，坦言第一時間「車一直進來沒辦法」，但會加厚覆土；讓議員爆怒要他下台負責。

台中出現非洲豬瘟破口，台中急滅火，其中因中央下禁令廚餘不得再餵豬，台中開放的掩埋場短短數天廚餘滿坑，挨批出現「廚餘大峽谷」、「廚餘湖」、「燕圾湖」，現場惡臭、環境惡劣，民怨四起，政策昨日急轉彎，全市廚餘今起改進焚化爐燒，不再倒掩埋場，已倒廚餘坑就地掩埋。

今日議會業務質詢，環保局廚餘應變被盯得滿頭包，多名議員接力痛斥連廚餘危機處理竟也荒腔走板，市議員施志昌、林祈烽與鄭功進痛批，大甲、外埔、大安是典型的農業與畜牧業區域，若廚餘未經妥善處理直接掩埋，恐導致土壤酸化、惡臭擴散、病媒孳生等問題，嚴重衝擊地方生態與居民生活，市府只顧把甲安埔當市府「遮羞布」，不顧海線生計。

議員江和樹更連番曝光霧峰掩埋場廚餘傾倒成「廚餘湖」現場景象，質疑霧峰場廚餘坑深近兩層樓高，廚餘倒到快滿出來，是否有依「50公分廚餘覆土30公分」規定執行，陳宏益本來回稱，「有、且蓋更深」，被江和樹拿照片打臉，一再逼問是否依照「50公分廚餘覆土30公分」規定執行、「不要硬拗對你比較好」。

陳宏益才坦言，「之前沒有」， 因為「第一時間車一直進來沒辦法」，但做不好之處就要解決掉，現在覆土會再加厚；眾多議員接力發言不滿怒斥連廚餘處理都荒腔走板，要他趕快下台負責。

施志昌（右起）、林祈烽、鄭功進質疑環保局廚餘處理。（圖：施志昌提供）

環保局長陳宏益今在議會因廚餘處理被盯滿頭包。（記者蘇孟娟攝）

台中廚餘倒掩埋場成「廚餘湖」。（圖：江和樹提供）

江和樹痛廚餘處理差，要陳宏益下台。（記者蘇孟娟攝）

