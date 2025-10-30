新北高齡駕照換照 卓冠廷提敬老愛心卡抵用換照健檢費

新北市議員卓冠廷今於市政總質詢提以敬老愛心卡抵用換照健檢費。（記者黃政嘉攝）

今年5月新北市三峽區78歲余姓老翁開車胡亂衝撞釀多人死傷，交通部公路局這個月剛公布17項駕照管理新制，包括高齡者駕照換照制度，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢建議市府，以敬老愛心卡補助長輩因為換照到衛生所做相關健檢費用，新北市長侯友宜回應，高齡駕駛沒換照等於無照駕駛，鼓勵高齡駕駛健檢，將請交通局研議一條龍地幫民眾服務。

交通部公路局公布的高齡換照制度中，滿70歲後在換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，70歲老人經體格檢查合格後，即可換照使用到75歲。

卓冠廷表示，5月三峽老翁開車肇事是無法挽回的憾事，新北市有責任義務跟態度來更認真面對換照政策，他說，檢測是讓大家了解自己狀況，不是禁止長輩開車，許多議員跑地方行程都感受到鄉親對敬老愛心卡提升到600點的有感肯定，而鄉親對一旦繳回駕照，怕現有大眾運輸交通工具不夠健全，換照還要多繳健檢費用，覺得換照有種被責罰的感受。

卓冠廷說，新北市目前70歲以上領駕照者約35萬人，70至74歲約25萬人約明年初要健檢、換照，若全部換照，估算大約3700萬元，不算很多錢，如果高齡駕駛去衛生所做換照健檢，建議以敬老愛心卡抵用。

市府交通局長鍾鳴時表示，1個月內會跟監理所協商，細商人數、處理方式，若健檢可在1個程序下完成，看怎樣將費用降到最低。

