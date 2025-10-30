為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義縣首座全民運動館啟用 試營運期間免費體驗

    2025/10/30 11:48 記者林宜樟／嘉義報導
    水上鄉全民運動館啟用。（記者林宜樟攝）

    水上鄉全民運動館啟用。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府獲運動部補助1億元，加上自籌8749萬元，在水上鄉打造嘉義縣第一座全民運動館，完工後以ROT方式委外由禔姆公司取得8年營運權，今天水上鄉全民運動館啟用，即日起至11月5日全館設施免費開放使用。

    嘉義縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及縣府教育處長李美華等今天為水上鄉全民運動館啟用剪綵，翁章梁說，感謝運動部、縣議會支持，打造完整的全民運動館，透過民間力量導入新穎設備、活動課程及創新經營模式，希望能讓鄉親養成規律運動好習慣，增加縣內運動人口。

    水上鄉全民運動館樓地板面積3114平方公尺，約951坪，館內設置多功能活動中心、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場，部分教室設置輕隔間，可彈性調整，禔姆公司再投入1200萬元添購多項設施，如體適能中心設備及運動教學設備，未來將開設韻律有氧、瑜珈、TRX及健身課程等。

    縣府教育處表示，此案以ROT方式導入民間專業營運能力，提升公共設施服務效能，每年僅休農曆除夕及大年初一共2天，營業時間從上午6點到晚上10點，健身房單次售票1小時全票50元，水上鄉民40元，65歲以上嘉義縣民30元，另有月卡方案，羽球場尖峰時間1小時1面300元、離峰時間200元；今起至11月5日試營運，試營運時間為上午9點到下午5點，期間提供免費使用及優惠方案。

    新穎的器材。（記者林宜樟攝）

    新穎的器材。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）、運動部政務次長鄭世忠（左）試用健身器材。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）、運動部政務次長鄭世忠（左）試用健身器材。（記者林宜樟攝）

    羽球場設備。（記者林宜樟攝）

    羽球場設備。（記者林宜樟攝）

    健身房設備。（記者林宜樟攝）

    健身房設備。（記者林宜樟攝）

