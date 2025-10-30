非洲豬瘟》豬隻禁運禁宰衝擊業者 農業部補貼措施出爐

農業部提出因應非洲豬瘟疫情的第一線產業鏈補助措施。（記者楊媛婷攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出直到11月6日中午12時前，全國毛豬禁運宰與禁廚餘，農業部今（30日）提出補貼措施，包含提供新舊案貸款半年補貼利息1%，原廚餘養豬場每頭飼料差額補助費3百元，其他豬農這段期間延遲上市的飼料費每頭810元，零售市場肉攤每攤3萬元，預計11月3日開始接受申請。

禁運禁宰期間，國內毛豬等停止交易，肉品市場、屠宰場等都停止營業，零售市場的肉攤也無肉可賣，產業評估這段期間光豬肉第一級生產鏈損失就超過30億元，農業部今提出第一級生產鏈的從業人員相關補助措施，包含養豬場、屠宰場、經認定受到非洲豬瘟管制措施受影響的農民組織或農企業等提供金融支持措施，舊貸可申請展延半年的本金，期間補貼利息，上限1%，新貸則同樣自撥貸後半年內補貼利息，同樣上限1%，至於補助額度，每一貸款人的貸款額度、新舊貸合計上限6百萬元，利息補貼期間免收手續費。

因應15天禁宰，針對衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭補助810元，肉品市場每場最高補助20萬元，毛豬承銷人每人1.5萬元，屠宰場每頭280元，傳統市場肉攤每攤3萬元，針對異地批次母豬場每頭2500元；禁用廚餘期間，原廚餘養豬場改吃飼料，針對飼料差額補貼每頭3百元。

農業部也公布受非洲豬瘟影響養豬產業服務專線，豬農、肉品市場承銷人、屠宰場可撥打農業部專線0800-528-989；市場豬肉攤可撥打經濟部服務專線0800-280-280。

