    首頁 > 生活

    東北季風+鋒面晚上報到！ 北部又轉雨、變冷

    2025/10/30 11:38 記者吳亮儀／台北報導
    今明降雨趨勢。（氣象署提供）

    今晚另一波東北季風和鋒面同時報到！中央氣象署預報，入夜後迎風面和北部開始轉雨，也會變涼，這波東北季風會持續到下週三（11月5日），並提醒北部天氣又會變濕冷，提醒民眾注意天氣變化。

    氣象署預報員賴欣國表示，今天（30日）白天天氣不錯，且氣溫回升，僅雲量多了一點，迎風面基隆北海岸有局部短暫雨；但他指出，入夜後同時受到鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，且北部轉雨，連續兩天都會受到這波鋒面影響。

    賴欣國表示，今天晚上到明天（31日）清晨，基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部也有零星短暫陣雨，其它地區仍維持多雲到晴，明日白天起，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨。

    賴欣國說，明天白天起，東北季風一路影響到下週三，鋒面影響則是今晚到明天止，雨勢不會大，但白天氣溫會有感降溫，北台灣白天降到24度到26度，而中南部不太被影響，高溫仍有31度左右。

    未來一週天氣狀況。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

